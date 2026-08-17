AKTIEN IM FOKUS 2: KI-Werte legen nach Anthropic-Äußerungen zu

(neu: Schlusskurse in Frankfurt, New Yorker Kurse mit Nvidia)

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung der Kurse von KI-Aktien geht am Montag im freundlichen Technologie-Sektor weiter. Am Markt hieß es, ein herausragendes Umsatzwachstum des KI-Plattformanbieters Anthropic dämme die im Juli noch eingepreisten Sorgen rund um den KI-Ausbau weiter ein. Die Geschäftszahlen bestärkten Anleger in der Einschätzung, dass sich die massiven Investitionen in diese Technologie auszahlen werden. Ein Sektor-Treiber waren zuletzt auch Hoffnungen auf eher stabile denn steigende Leitzinsen in den USA.

Unter den DAX-Werten zeigte sich der Aufschwung vor allem beim Energietechnikkonzern Siemens Energy, dessen Aktien mit einem Anstieg um 1,3 Prozent den in der Vorwoche erreichten höchsten Stand seit Anfang Juli wieder anpeilten. Die Kurse von Tech-Unternehmen entwickelten sich am Montag deutlich besser als der etwas schwächere Gesamtmarkt in Europa.

Für die Titel von Infineon ging es letztlich um 0,4 Prozent hoch. Deutlicher als der Halbleiterkonzern legten im MDAX die Chip-Branchenausrüster Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) und Aixtron (AIXTRON SE) um bis zu 2,2 Prozent zu. Der Waferhersteller Siltronic verbuchte einen Kursanstieg von 2,4 Prozent.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete aus einem ihr vorliegenden Dokument, in dem Anthropic potenziellen Investoren vielversprechende Wachstumsinformationen an die Hand gebe. Demnach soll der Umsatz des Unternehmens, dass mit Claude eine der weltweit beliebtesten KI-Plattformen betreibt, im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mindestens das 14-fache gestiegen sein.

In Asien waren die technologielastigen Börsen in Tokio und Hongkong am Montag auch mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. An der zuletzt besonders stark schwankenden Börse in Seoul wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt. In New York hob sich der Leitindex NASDAQ 100 am Montag mit einem Plus von 0,4 Prozent positiv vom schwächeren Dow Jones Industrial ab.

Unter den US-Werten mit großer KI-Fantasie wurden die Titel von Chip- oder Speicherfirmen wie Micron (Micron Technology), SanDisk und Marvell Technology mit Kursgewinnen zwischen 5,6 bis 8,6 Prozent deutlich höher gehandelt. Unter den "Magnificent 7", also den sieben bedeutendsten Tech-Riesen, war NVIDIA mit einem Anstieg um 1,1 Prozent der einzige Gewinner.

Zum Thema wurde in der US-Tech-Branche auch, dass die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett im vergangenen Quartal Positionen beim Google (Alphabet C (ex Google))-Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) aufgebaut hat. Dessen Papiere gaben jedoch um 0,6 Prozent nach./tih/ajx/mis/he