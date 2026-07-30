AKTIEN IM FOKUS 2: Kurseinbruch bei Adidas - Hohe Ausgaben für Werbung belasten

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine enttäuschende Ergebnisentwicklung hat die Aktien von adidas am Donnerstag deutlich zurückgeworfen. Am Vormittag rutschten sie mit 149,60 Euro auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Damals hatten sie sich aus ihrem im Februar 2025 eingeleiteten Abwärtstrend befreit und bis Mitte Juli zunächst kräftig erholt.

Von dieser Kurserholung haben sie nun mehr als die Hälfte eingebüßt. Zuletzt verloren sie als abgeschlagenes Schlusslicht im leicht schwächeren DAX 16,8 Prozent auf 151,70 Euro. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von gut 10 Prozent zu Buche. Die im MDAX notierten Papiere des Konkurrenten Puma (PUMA SE) konnten sich der negativen Stimmung nicht entziehen und sanken um 3,4 Prozent.

Adidas hatte zwar die Umsatzprognose erhöht, höhere Kosten bremsten aber die Ergebnisentwicklung. Wegen gestiegener Marketingausgaben habe Adidas beim operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen klar verfehlt, schrieb Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC. Das Zahlenwerk bezeichnete er insgesamt als durchwachsen. Dass sich laut Adidas die Marketingkosten in den nächsten Monaten wieder normalisieren sollen, konnte Anleger nicht beschwichtigen. Der Kurs blieb unter Druck.

Wendy Liu von der US-Bank JPMorgan schrieb, die Umsätze seien solide, aber auch nicht überraschend stark gewesen, während das operative Ergebnis (Ebit) wegen höherer Marketingausgaben im Zusammenhang mit der Fußball-WM enttäuscht habe. Die ausgebliebene Erhöhung der Gewinnziele laste wohl auf der Aktie, hatte Liu bereits vor der Börseneröffnung vermutet. Im Fokus stehe nun die Telefonkonferenz im Verlauf des Tages./ajx/jha/