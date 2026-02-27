Warner Bros. Discovery Aktie

Warner Bros. Discovery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 17:31:38

AKTIEN IM FOKUS 2: Netflix auf Erholungskurs - Ausstieg aus Warner-Bieterkampf

(neu: Kurse aktualisiert, weitere Kommentare)

NEW YORK (dpa-AFX) - Das wahrscheinliche Ende des Bieterkampfs um Warner Brothers (Warner Bros Discovery) durch den Rückzug von Netflix hat dessen Aktien am Freitag mächtig Auftrieb gegeben. Zuletzt notierten die Titel des Streamingriesen 8,5 Prozent im Plus bei 91,80 US-Dollar. Damit setzten sie ihren zuletzt rasanten Erholungskurs von der Verlustserie seit Herbst fort, als es die ersten Berichte über ein Interesse von Netflix an dem Medienkonzern gegeben hatte.

Für die Aktien des Warner-Konkurrenten Paramount (Paramount Skydance), deren Kurs sich in den vergangenen Monaten gut halbiert hatte, ging es um 11,5 Prozent bergauf. Der Warner-Verwaltungsrat sprach sich zuletzt für Paramounts aufgebesserte Offerte aus. Netflix wollte diese nicht kontern, da das Geschäft dann finanziell nicht mehr attraktiv gewesen wäre. Die Titel von Warner Brothers gaben um 1,7 Prozent nach.

Experten begrüßten den Ausstieg von Netflix. Jefferies-Analyst James Heaney traut dem Streamingriesen auch ohne den Zukauf bis 2030 jährliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen von mindestens 10 beziehungsweise 20 Prozent zu.

Sein Kollege Markus Leistner von der DZ Bank betonte zudem, dass eine Milliardenzahlung von Paramount Netflix den Rückzug versüße. Paramount hatte sich schon zuvor bereiterklärt, die Vertragsstrafe von 2,8 Milliarden Dollar zu übernehmen, die Warner in diesem Fall an Netflix zahlen muss. Leistner verwies zudem darauf, dass Netflix nun ein Programm zum Aktienrückkauf wiederaufnehmen will.

UBS-Analyst John Hodulik geht davon aus, dass sich die Anleger nun auf die starken Wachstumsaussichten und die im historischen Vergleich attraktive Bewertung von Netflix fokussieren werden. Aus seiner Sicht wird das Unternehmen "DER" Branchenführer im Bereich Streaming bleiben. Zudem sei Netflix gut positioniert, um die Monetarisierung auf der Plattform weiter zu verbessern.

Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta warnte die Unternehmen, dass es eine Wettbewerbsprüfung geben werde. Eine Übernahme von Warner durch Paramount sei noch keine ausgemachte Sache. Auch die Wettbewerbshüter in Washington werden das Geschäft angesichts seiner Dimension unter die Lupe nehmen./edh/gl/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Warner Bros. Discovery

mehr Nachrichten

Analysen zu Warner Bros. Discovery

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Netflix Inc. 81,58 13,86% Netflix Inc.
Paramount Skydance 11,40 20,63% Paramount Skydance
Warner Bros. Discovery 23,81 -2,32% Warner Bros. Discovery

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
18:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen