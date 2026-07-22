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22.07.2026 12:04:38

AKTIEN IM FOKUS 2: Prognoseerhöhung treibt Friedrich Vorwerk an - MBB steigt

(neu: Kurse, Experten und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Eckdaten und eine höhere Prognose haben die jüngste Rally der Aktien von FRIEDRICH VORWERK am Mittwoch weiter angeheizt. Die Titel des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen schnellten in der Spitze um gut elf Prozent auf 76,75 Euro nach oben. Dies war der höchste Stand seit Mitte Mai.

Zuletzt stand noch ein Plus von 7,4 Prozent zu Buche. Damit setzten sich die Papiere an die Spitze des moderat steigenden Nebenwerteindex SDAX. Die guten Nachrichten halfen auch dem Großaktionär MBB (MBB SE), der vor allem dank der guten Entwicklung bei Friedrich Vorwerk eine höhere Profitabilität für das Jahr anstrebt. Die Papiere der Beteiligungsgesellschaft stiegen zuletzt um fast fünf Prozent.

Friedrich Vorwerk hob dank einer deutlich gestiegenen Profitabilität im ersten Halbjahr seine Erwartungen an den Ertrag für das Gesamtjahr an. Seinen Optimismus begründete das Unternehmen mit einem Gewinnsprung in den ersten sechs Monaten, der unter anderem das Resultat erfolgreich durchgeführter Projekte und einer starken Auftragslage war.

Der Pipeline- und Anlagenbauer habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Leon Mühlenbruch vom MWB Research. Die Profitabilität habe seine Erwartung klar übertroffen. Die Resultate unterstrichen die starke Projektabwicklung und die Fähigkeit des Unternehmens, mit den laufenden Projekten außergewöhnlich hohe Margen zu erzielen. Der Auftragsbestand sei weiterhin beträchtlich und sorge nach wie vor für eine gute Vorhersehbarkeit der Umsatzentwicklung.

Ein Händler sprach von alles in allem positiven Resultaten. Das Unternehmen könne einen bemerkenswert hohen Anteil des ausgewiesenen Gewinns tatsächlich in Barmittel umwandeln. Trotz des jüngsten Kursanstieges ergebe sich auf lange Sicht eine attraktive Einstiegsgelegenheit in die Aktien von Friedrich Vorwerk.

Die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers waren bereits am Montag nach einem optimistischen Analystenkommentar der Privatbank Berenberg angesprungen. Nach Ansicht des Experten Lasse Stueben ist Friedrich Vorwerk gut positioniert, um vom Wachstum bei der Einführung des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes und der laufenden Modernisierung des Erdgasnetzes zu profitieren.

Nach den jüngsten Kursgewinnen hat sich das Chartbild für die Aktien von Friedrich Vorwerk deutlich aufgehellt. Die Papiere notieren merklich über den 21- und 50-Tage-Durchschnittslinien für den kurz- und mittelfristigen Trend. Der nächste Widerstand ist die viel beachtete 200-Tage-Linie als ein Maßstab für die langfristige Entwicklung. Sie liegt knapp unter 79 Euro./la/tih/jha/

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