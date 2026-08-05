SpaceX Aktie

SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 18:24:38

AKTIEN IM FOKUS 2: SpaceX fallen trotz starker Quartalszahlen gen Rekordtief

(neu: Kurse, Deutsche Bank, Lock-up-Vereinbarung)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von SpaceX haben sich am Mittwoch trotz positiv aufgenommener Quartalszahlen wieder Richtung Rekordtief bewegt. Denn die bei Elon Musks Weltraum- und KI-Firma engagierten Anleger sind mittlerweile skeptischer und hinterfragen die rosigen Versprechungen des Multimilliardärs bezüglich der Umsatzentwicklung des Unternehmens jetzt stärker als noch vor einigen Monaten.

Zudem hängt das Risiko eines plötzlichen Überangebotes an Anteilscheinen wie ein Damoklesschwert über dem Unternehmen. Schon am Donnerstag endet eine erste Sperrfirst, die es Insidern verbietet, sich von ihren Papieren zu trennen.

Die Aktien von SpaceX sackten um 8,4 Prozent auf 114,76 US-Dollar ab und zählten zu den schwächsten Werten im leicht nachgebenden Technologieindex Nasdaq 100 (NASDAQ Composite Index). Damit näherten sie sich wieder ihrem Rekordtief von Ende August bei knapp unter 105 Dollar.

SpaceX war am 12. Juni an die Börse gegangen. Der seinerzeitige Ausgabepreis von 135 Dollar wurde bereits Mitte Juli unterschritten.

Jetzt legte SpaceX erstmals seit dem Börsengang Geschäftszahlen vor. Diese seien stark gewesen, denn sie hätten die Erwartungen locker übertroffen, schrieb Analyst Edison Yu von Deutsche Bank Research. Der kurzfristige Wachstumstrend wirke wesentlich robuster als bisher von ihm gedacht. Er erwähnte als negativen Aspekt aber auch einen massiven Investitionsanstieg im kommenden Jahr.

Als Ergebnis der massiven Ausgaben stellte Elon Musk für SpaceX die Marke von einer Billion US-Dollar Jahresumsatz in Aussicht. Man rechne damit für 2030, ein Jahr früher als zuvor, sagte Musk in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Auch bekräftigte er Pläne, Rechenzentren in die Umlaufbahn zu bringen und über den Satelliten-Internetdienst Starlink großen Telekommunikations-Anbietern Konkurrenz zu machen.

Doch die Anleger kauften Musk die großen Versprechen diesmal nicht ab. Denn SpaceX ist aktuell von der Billionen-Umsatzmarke meilenweit entfernt.

Am Donnerstag läuft eine Haltefrist für weitere Aktien von Firmeninsidern und frühen Investoren aus (Lock-up-Vereinbarung), die dann in den Handel kommen könnten. Ein höheres Angebot könnte bei gleichbleibender Nachfrage zu niedrigeren Kursen führen.

Das ist zwar an sich nicht neu, doch die konkrete Ausgestaltung der Lock-up-Vereinbarung bei SpaceX ist historisch bislang einmalig und sorgt so für Verunsicherung. Denn die Vereinbarung ist in insgesamt neun Phasen gestaffelt. Die Konstruktion zielt zwar darauf ab, die Auswirkungen der enormen Menge an gesperrten Aktien abzuschwächen, doch wegen des schieren Umfangs der ersten Phase zögern selbst die langfristig orientierten Investoren von SpaceX, Prognosen abzugeben, wie viele Papiere letztlich auf den Markt kommen werden.

"So etwas haben wir noch nie gesehen, wir haben noch nie etwas in dieser Größenordnung erlebt, wir haben noch nie erlebt, dass eine Sperrfrist auf diese Weise schrittweise eingeführt wurde", sagte Peter Singlehurst, Leiter des Teams für Privatunternehmen bei Baillie Gifford, das 2018 erstmals in das Unternehmen von Elon Musk investierte. "Wir befinden uns auf unbekanntem Terrain."/la/tih/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachrichten zu SpaceX

mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

mehr Analysen
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
05.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 SpaceX Buy UBS AG
05.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SpaceX 113,54 14,59% SpaceX

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 690,62 1,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen