11.02.2026 18:17:38

AKTIEN IM FOKUS 2: T-Mobile US drehen nach Zahlen ins Plus - T-Aktie profitiert

(neu: Kurse aktualisiert)

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem sehr schwachen Handelsstart haben sich die Aktien von T-Mobile US nach vorgelegten Quartalszahlen und Aussagen zum neuen Jahr am Mittwoch deutlich erholt. Dabei zogen sie auch die Papiere der Mutter Deutsche Telekom mit nach oben. Analysten sahen zwar Wermutstropfen angesichts der schwächer als vom Konsens erwarteten Prognose für den freien Barmittelzufluss (FCF), äußerten sich insgesamt aber positiv.

Kurz nach dem US-Handelsstart sackten T-Mobile US um fast 6 Prozent ab, drehten dann aber recht rasch ins Plus und stiegen zeitweise auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 204,06 US-Dollar nach oben. Die T-Aktie wurde ebenfalls auf Berg- und Talfahrt geschickt. Am späteren Nachmittag kletterte kurz auf den höchsten Stand seit Anfang September, bevor sie im etwas schwächeren Dax mit plus 0,6 Prozent auf 30,37 Euro schloss.

Aktienexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel sprach von einem leicht negativen Gesamteindruck der US-Tochter. Während die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) in der Mitte der Spanne etwas über den Erwartungen herausgekommen sei, liege die FCF-Prognose darunter. Das habe die Aktie zeitweise unter Druck gebracht.

Analyst Sebastiano Petti von JPMorgan hob hervor, dass die von T-Mobile US abgegebenen Jahresprognosen für Ebitda und FCF ihn mit seinen Schätzungen an das obere Ende der vom Unternehmen angegebenen Spannen schiebe.

Insgesamt sprach er zwar von einem gemischten Zahlenwerk, nannte die Aktie aber nach wie vor "ein Top Pick auf der US Equity Analyst Focus List" von JPMorgan, womit Petti sie als besonders aussichtsreich einschätzt. Ebitda- und FCF-Wachstum je Aktie seien nach wie vor branchenführend. T-Mobile habe zudem in Bereichen mit geringer Marktdurchdringung langfristige Chancen für Marktanteilsgewinne im Postpaid-Telefon-Geschäft. Außerdem hob er noch die "robusten mehrjährigen Kapitalausschüttungsprogramme" des Unternehmens hervor./ck/err/he

13.02.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
12.02.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
11.02.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
