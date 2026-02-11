T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|
11.02.2026 18:17:38
AKTIEN IM FOKUS 2: T-Mobile US drehen nach Zahlen ins Plus - T-Aktie profitiert
(neu: Kurse aktualisiert)
NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem sehr schwachen Handelsstart haben sich die Aktien von T-Mobile US nach vorgelegten Quartalszahlen und Aussagen zum neuen Jahr am Mittwoch deutlich erholt. Dabei zogen sie auch die Papiere der Mutter Deutsche Telekom mit nach oben. Analysten sahen zwar Wermutstropfen angesichts der schwächer als vom Konsens erwarteten Prognose für den freien Barmittelzufluss (FCF), äußerten sich insgesamt aber positiv.
Kurz nach dem US-Handelsstart sackten T-Mobile US um fast 6 Prozent ab, drehten dann aber recht rasch ins Plus und stiegen zeitweise auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 204,06 US-Dollar nach oben. Die T-Aktie wurde ebenfalls auf Berg- und Talfahrt geschickt. Am späteren Nachmittag kletterte kurz auf den höchsten Stand seit Anfang September, bevor sie im etwas schwächeren Dax mit plus 0,6 Prozent auf 30,37 Euro schloss.
Aktienexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel sprach von einem leicht negativen Gesamteindruck der US-Tochter. Während die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) in der Mitte der Spanne etwas über den Erwartungen herausgekommen sei, liege die FCF-Prognose darunter. Das habe die Aktie zeitweise unter Druck gebracht.
Analyst Sebastiano Petti von JPMorgan hob hervor, dass die von T-Mobile US abgegebenen Jahresprognosen für Ebitda und FCF ihn mit seinen Schätzungen an das obere Ende der vom Unternehmen angegebenen Spannen schiebe.
Insgesamt sprach er zwar von einem gemischten Zahlenwerk, nannte die Aktie aber nach wie vor "ein Top Pick auf der US Equity Analyst Focus List" von JPMorgan, womit Petti sie als besonders aussichtsreich einschätzt. Ebitda- und FCF-Wachstum je Aktie seien nach wie vor branchenführend. T-Mobile habe zudem in Bereichen mit geringer Marktdurchdringung langfristige Chancen für Marktanteilsgewinne im Postpaid-Telefon-Geschäft. Außerdem hob er noch die "robusten mehrjährigen Kapitalausschüttungsprogramme" des Unternehmens hervor./ck/err/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
12.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
12.02.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für T-Mobile US auf 245 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
11.02.26
|Gewinne in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
11.02.26
|T-Mobile US-Aktie dennoch stärker: Weniger Mobilfunkkunden als antizipiert (dpa-AFX)
|
11.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 300 Dollar (dpa-AFX)
|
11.02.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu T-Mobile US
|13.02.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|32,16
|0,34%
|T-Mobile US
|184,54
|1,76%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 914,88
|0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.