AKTIEN IM FOKUS 2: US-Jobdaten treiben Banken an - Deutsche Bank mit Personalie

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der überraschend gut ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht hat dem europäischen Bankensektor am Freitagnachmittag kräftig Auftrieb gegeben. Zuletzt führte er im schwächeren Marktumfeld das Branchentableau mit einem Zuwachs von plus 0,78 Prozent an. "Nüchtern betrachtet, gibt es für die US-Notenbank keinen akuten Handlungsbedarf", sagte Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank angesichts der "überraschend starken" Daten. Mit Blick auf eine Leitzinssenkung müsse die Fed eigentlich den September abwarten.

In der Folge kletterten Papiere der Deutschen Bank (Deutsche Bank) und Commerzbank, deren Erträge unter weiter sinkenden Zinsen leiden würden, auf ihre Tageshochs. Die Anteilscheine der Deutschen Bank zogen zuletzt um mehr als 3 Prozent auf 7,245 Euro an und sicherten sich damit mit Abstand den ersten Platz im deutschen Leitindex Dax (DAX 30). Aktuell bewegen sich die Aktien wieder auf dem Niveau von Anfang Mai. Für die Commerzbank-Papiere ging es zuletzt um fast 2 Prozent nach oben.

Derweil wird darüber spekuliert, wie die "harten Einschnitte" bei der Deutschen Bank konkret aussehen werden, die Konzernchef Christian Sewing bei der Hauptversammlung im Mai angekündigt hatte. Börsianer stellen sich darauf ein, dass der Aufsichtsrat des Konzerns an diesem Sonntag (7. Juli) Entscheidungen trifft. Bereits bekannt wurde, dass Unternehmenschef Christian Sewing im Vorstand vom ausscheidenden Garth Ritchie die Verantwortung für die Unternehmens- und Investmentbank übernehmen wird.

Die Expertin Anke Reingen vom Analysehaus RBC äußerte sich bereits skeptisch. Angesichts schwieriger operativer Bedingungen und unsicherer Aussichten überdächten bereits einige europäische Banken ihre Investmentbanking-Strategien. Unter den großen Geldhäusern bleibe die Deutschen Bank aber ihr am wenigsten bevorzugte Wert./la/kro/he

