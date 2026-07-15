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15.07.2026 16:52:39

AKTIEN IM FOKUS 3: Deutsche Chiptitel profitieren nur kurzzeitig von ASML

(neu: Überschrift, Kursentwicklung)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positiv aufgenommene Geschäftsaussagen des Chipindustrie-Ausrüsters ASML (ASML NV) haben den deutschen Branchentiteln am Mittwoch nur zeitweise Schwung gegeben. Das niederländische Börsen-Schwergewicht veröffentlichte starke Quartalszahlen und schraubte dank des Booms von Künstlicher Intelligenz (KI) die Umsatz- und Margenziele für das laufende Jahr nach oben. Am Nachmittag gaben die ASML-Aktien ihre Kursgewinne jedoch ab.

Zu den klaren Profiteuren der Aussagen gehörte zunächst mit einem Plus von bis zu 5,6 Prozent der Technologiekonzern JENOPTIK, der ein direkter Zulieferer von ASML ist. Zuletzt notierten die Aktien aber ebenfalls kaum bewegt und konnten die Erholung der vergangenen Tage nicht fortsetzen.

Für LPKF (LPKF LaserElectronics) ging es nach zwischenzeitlich größeren Gewinnen noch um 1,2 Prozent auf 17,10 Euro bergauf. Die Titel des Laserspezialisten blieben damit in der jüngsten Konsolidierungsspanne. Im Juni hatten sie mit 30,80 Euro noch den höchsten Stand seit dem Jahr 2021 erreicht.

Dagegen sackten die zuletzt etwas erholten Siltronic-Aktien um 6,5 Prozent ab. Die Papiere von dessen Großaktionär WACKER CHEMIE büßten 3,8 Prozent ein - hier sorgte zudem BASF für schlechte Branchenstimmung.

Für die Aktien des Halbleiterherstellers Infineon ging es als Dax-Schlusslicht sogar um 6,4 Prozent auf 67,21 Euro bergab. Damit setzten sie ihre Abwärtsbewegung fort, nachdem sie im Juni mit 88,83 Euro so viel gekostet hatten wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr.

Die Anlagenbauer und Zulieferer Aixtron (AIXTRON SE) und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) sowie der Hersteller Elmos (Elmos Semiconductor) gaben um 2,4 bis 6,2 Prozent nach.

Allen Branchentitel gemein sind aber die deutlichen Kursgewinne seit Jahresbeginn - von 62 Prozent für Elmos bis 206 Prozent für LPKF. ASML hat 2026 bereits um rund 70 Prozent zugelegt./gl/niw/mis/niw/he

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Infineon AG 63,96 -5,24% Infineon AG
JENOPTIK AG 39,66 -2,98% JENOPTIK AG
LPKF Laser & Electronics AG 15,50 -8,01% LPKF Laser & Electronics AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 82,55 0,12% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

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