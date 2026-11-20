(neu: Schlusskurse)

FRANKFURT/NEW YORK/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Vorab-Euphorie vom Donnerstag wegen des Rekord-Börsengangs (IPO) von Anthropic ist am Freitag in eine neue Verkaufswelle gekippt. Auch die Aktien des KI-Konzerns, die sich am ersten Handelstag trotz Verlusten gegenüber dem ersten Kurs klar über dem Ausgabepreis gehalten hatten, gerieten stark unter Druck.

Die Hoffnung der Anleger auf einen Stimmungswandel im Technologiebereich ist damit nicht aufgegangen. Zu der Sorge vor übertriebenen Investitionen hatten sich zuletzt nach dem Wahltriumph der US-Demokraten auch regulatorische Bedenken gesellt.

Zum Handelsende sackten die Anthropic-Titel um 9 Prozent auf knapp 89 US-Dollar. Damit näherten sie sich dem Ausgabepreis von 83 Dollar - vom ersten Kurs bei 111,50 Dollar und dem bisherigen Hoch bei 115,10 Dollar waren sie schon am Vortag deutlich zurückgefallen. Das Unternehmen wird an der Börse mit etwas mehr als 1,5 Milliarden Dollar bewertet. Damit gehört Anthropic nur wenige Jahre nach der Gründung zu den wertvollsten Unternehmen der Welt.

Bei Anthropic muss man als Investor daran glauben, dass die Zukunftsversprechen aufgehen - denn bisher gibt es vor allem hohe Verluste und Ausgaben, während das Geschäft schnell wächst. Ab dem Börsendebüt konnten zudem auch viele Anthropic-Mitarbeiter Aktien verkaufen. Es ist allerdings unklar, ob das zu der Talfahrt beitrug.

Der Tech-Index NASDAQ 100 setzte am Freitag seine Talfahrt verschärft fort und verlor 5,6 Prozent. Er hatte am Donnerstag vor dem Anthropic-IPO zunächst noch kräftig zugelegt, dann aber klar ins Minus gedreht. Zu den größten Verlierern zählten Halbleitertitel wie SanDisk, Micron (Micron Technology) Technology und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), die als Profiteure des KI-Booms gelten. Für die Titel des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX ging es um 7,7 Prozent bergab.

Den Turbulenzen folgen auch in Europa die Kurse. Titel des Chipkonzerns Infineon verloren am Dax-Ende (DAX) 7,5 Prozent und die der KI-Ausbauprofiteure Siemens Energy und HOCHTIEF 6,3 beziehungsweise 4,2 Prozent.

In den Indizes MDAX und SDAX erwischte es viele kleinere Ausrüster und Zulieferer der Chipbranche noch heftiger. Die Verluste reichten hier bis zu zehn Prozent bei JENOPTIK und 15 Prozent bei LPKF (LPKF LaserElectronics).

"Für den Gesamtmarkt wurde der Börsengang angesichts des hohen Interesses der Anleger und des massiven Volumens zur Belastung", schrieben am Morgen die Experten der Landesbank Baden-Württemberg. Sie raten den Anlegern, die nicht zum Zuge kamen, davon ab, dem Kurs hinterherzulaufen. "Von den sechs größten Tech-Börsengängen seit Facebook (Meta Platforms (ex Facebook)) notierten fünf ein halbes Jahr später unter ihrem Schlusskurs vom ersten Handelstag", betonten sie.

Der erst wenige Monate alte, vorherige Rekord-Börsengang von SpaceX wird von den LBBW-Experten als jüngstes Beispiel angesehen, da die Aktie im Vergleich zum ersten Schlusskurs bislang 14 Prozent verloren hat. Diese Einschätzung teilen die Autoren der Fuchs-Börsenbriefe, die im Falle des von Elon Musk geführten Weltraum- und KI-Unternehmens auf eine "Achterbahnfahrt" verwiesen.

"Wer in Anthropic investiert, darf nicht risikoscheu sein", lautet daher die Warnung der Börsenbrief-Experten. Der größte Anthropic-Konkurrent OpenAI habe seinen ebenfalls angepeilten Börsengang schließlich nicht grundlos vertagt, heißt es in ihrem Dokument vom Freitag. "Zwar ist die KI-Blase - trotz gegenläufiger Aussagen - bislang noch nicht geplatzt, dennoch besteht das Risiko weiter."/tih/ag/jha/edh/mis/gl/he/he