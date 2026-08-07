Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
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07.08.2026 08:57:38
AKTIEN IM FOKUS: Allianz und Munich Re schwächeln nach Zahlen und Ausblick
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Allianz und der Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) haben am Freitag vorbörslich mit Kursverlusten auf die Quartalszahlen und Ausblicke der beiden Versicherer reagiert. Die Allianz-Papiere fielen auf der Handelsplattform Tradegate - verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs vom Vortag - zuletzt um 0,8 Prozent auf 437,30 Euro. Für die Titel von Munich Re ging es auf Tradegate um 3,6 Prozent auf 503,90 Euro abwärts.
Bei der Allianz stieg der operative Gewinn im zweiten Quartal um fast elf Prozent auf ein Rekordhoch. Unter dem Strich hatten sich Analysten aber mehr versprochen. Vorstandschef Oliver Bäte sieht die Allianz weiter auf Kurs zu dem geplanten operativen Jahresgewinn von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro. Experte Philip Kett vom Analysehaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einem enttäuschenden Wachstum im Nicht-Lebensversicherungsgeschäft.
Der Rückversicherer Munich Re bekommt den Preisabschwung im Geschäft mit Erstversicherern wie der Allianz deutlich zu spüren. Nach weiteren Abschlägen bei der jüngsten Vertragserneuerung kappte Vorstandschef Christoph Jurecka sein Umsatzziel für das laufende Jahr. Die Kürzung habe ihn nicht überrascht und auch der Konsens habe dies bereits in seinen Schätzungen berücksichtigt, betonte JPMorgan-Analyst Kamran Hossain./edh/zb
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