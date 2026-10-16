RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
16.10.2026 11:20:38
AKTIEN IM FOKUS: Anleger greifen bei Rüstungsaktien weiter zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Rüstungsaktien haben ihre Erholung am Freitag fortgesetzt. Insgesamt waren zum Wochenschluss abermals eher Aktien aus klassischen Branchen gefragt. Bereits zum Wochenstart hatte sich die Stimmung der Anleger für Rüstungswerte nach positiven Kommentaren der Experten von Morgan Stanley aufgehellt. Die Analysten der US-Bank rechnen im Verteidigungssektor zum Jahresende mit einem Anstieg der Aufträge aus dem diesjährigen Bundeshaushalt. Dies könnte zu einer saisonalen Rally im Sektor führen und das Vertrauen in die Umsetzung der Ziele im Jahr 2027 stärken, hatte es geheißen.
Im DAX schafften die Rheinmetall-Papiere am Freitag mit plus 5 Prozent auf 1077 Euro den Sprung an die Index-Spitze. Seit dem Zwischentief am 8. Oktober ist der Kurs mittlerweile um rund ein Fünftel gestiegen.
Im MDAX knüpften die Aktien von HENSOLDT und RENK mit Kursgewinnen von knapp 7 und fast 6 Prozent an die jüngsten Erholungen an. Damit notieren die Papiere des Rüstungselektronikspezialisten Hensoldt 2026 nun wieder gut ein Fünftel im Plus, während Renk immer noch fast 30 Prozent verloren haben.
Die Anteilsscheine des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB (OHB SE) zogen vor dem Wochenende als Favorit im Nebenwerteindex SDAX um gut 10 Prozent an./mis/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RENK
|
16.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
15.10.26
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.10.26
|RENK sichert sich Auftrag für Kampfpanzer und weitere Fahrzeuge - Aktie etwas fester (dpa-AFX)
Analysen zu RENK
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|87,76
|5,86%
|OHB SE
|191,00
|10,79%
|RENK
|38,03
|4,68%
|Rheinmetall AG
|1 089,20
|5,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.