Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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09.06.2026 08:53:39
AKTIEN IM FOKUS: Anleihe-Transaktionen belasten Evonik und K+S vorbörslich
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Angekündigte Anleihe-Emissionen belasten am Dienstag vorbörslich die Aktien von Evonik und K+S (K+S) Letztere fielen im Tradegate-Handel um fast vier Prozent nach der Mitteilung, dass der Düngemittelkonzern die Ausgabe einer Wandelanleihe im Nennwert von etwa 300 Millionen Euro plant. Die im MDAX enthaltenen Titel werden erstmals seit Mitte Januar wieder unter der 200-Tage-Linie erwartet.
Die ebenfalls im MDax gelisteten Evonik-Aktien wurden auf Tradegate mit 2,7 Prozent ins Minus gezogen von einer indirekten Anleihe-Angelegenheit. Der Großaktionär des Spezialchemiekonzerns, die RAG-Stiftung, will eine neue Umtauschanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von rund 375 Millionen Euro begeben, die dann von Investoren in bestehende Stammaktien von Evonik umtauschbar sein soll./tih/stk
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