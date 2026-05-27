AKTIEN IM FOKUS: Auch Micron und SK Hynix in Riege der Bewertungs-Billionäre

NEW YORK/SEOUL (dpa-AFX) - Die Rekordjagd im Halbleitersegment treibt die Marktkapitalisierungen der großen Namen der Branche immer weiter in die Höhe. Mit den jüngsten Kurssprüngen stiegen gleich zwei Aktien in die Klasse der Bewertungs-Billionäre auf. Sowohl Micron (Micron Technology) als auch SK hynix überschritten die magische Schwelle von einer Billion US-Dollar an Marktwert. Das südkoreanische Unternehmen ist damit der dritte asiatische Halbleiterproduzent neben Taiwan Semiconductor (Taiwan Semiconductor Manufacturing) und Samsung in dieser Liga.

SK Hynix krönten so eine Rally, die den Wert in den vergangenen zwölf Monaten um 1.000 Prozent angetrieben hatte, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Dem Aufstieg von Micron ging ebenfalls ein fulminanter Anstieg von über 800 Prozent voraus. Die Analysten der UBS halten unterdessen das Ende der Fahnenstange noch nicht für erreicht und trauen der US-Aktie eine weitere Kursverdoppelung zu.

Das wirkte sich auch auf die großen Indizes aus: So erreichte der NASDAQ 100 ein neues Hoch - das technologielastige Börsenbarometer überwand am Dienstag erstmals die Marke von 30.000 Punkten. Ähnlich sah es in Südkorea aus. Der Kospi verzeichnete ebenfalls ein neues Hoch. Und nicht nur das: Mit einer Verdoppelung seit Jahresbeginn ist der von SK Hynix und Samsung dominierte Index Primus unter den großen Börsen weltweit, wie die Experten der Landesbank Baden-Württemberg betonten.

Dazu trug auch eine andere Nachricht bei: Mitglieder der Samsung-Gewerkschaft hatten einen Kompromissvorschlag des Managements für Jahresprämien in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro pro Kopf akzeptiert. Nach Gewerkschaftsangaben sprachen sich mehr als 70 Prozent der Mitglieder dafür aus, das Angebot der Geschäftsführung anzunehmen, mit dem jüngst ein Generalstreik bei Südkoreas größtem Konzern abgewendet worden war. Das bescherte der Aktie des südkoreanischen Schwergewichts weitere Gewinne und einen neuen Rekordkurs.

Infineon erklommen derweil im Dax einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2000. Nach einer Verdopplung im laufenden Jahr liegt ihr Marktwert bei im internationalen Vergleich immer noch recht bescheidenen 100 Milliarden Euro./mf/ag/jha/