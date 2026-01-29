Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
29.01.2026 10:50:44
AKTIEN IM FOKUS: Auftragseingang treibt ABB auf Rekord - Siemens ziehen mit
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der starke Auftragseingang im Schlussquartal des vergangenen Jahres hat die Aktien von ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) am Donnerstag auf ein Rekordhoch getrieben. Dabei gewannen die Papiere des Schweizer Industriekonzerns bis zu neuneinhalb Prozent auf das Rekordhoch von 67,04 Franken.
Analyst Phil Buller von JPMorgan sprach von überwältigenden Auftragseingängen der Schweizer - sowohl im Elektrobereich als auch der Automatisierung. ABB hatte beim Auftragseingang zum ersten Mal in einem Quartal die 10-Milliarden-Dollar-Marke geknackt.
Die starke Nachfrage trieb auch die Aktien des deutschen Konkurrenten Siemens kräftig an. Mit etwa 3,5 Prozent Kursplus versuchten sie einen Ausbruch aus der jüngsten Konsolidierung vom Rekordhoch bei gut 263 Euro. Aktuell kosten sie wieder 258 Euro.
Branchenexpertin Daniela Costa von Goldman Sachs rechnet mit steigenden Markterwartungen, nachdem nicht nur die Ergebnisse für das vierte Quartal, sondern auch die Signale für das erste Quartal besser als gedacht ausgefallen seien.
Siemens selbst legt Mitte Februar Geschäftszahlen vor. Angesichts des gebrochenen Geschäftsjahres werden es die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals sein./ag/mis/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AG
|
17:59
|Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11:19
|ROUNDUP/Gewinneinbruch bei Bosch: Was sind die größten Baustellen? (dpa-AFX)
|
09:29
|Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich schwächer (finanzen.at)