AKTIEN IM FOKUS: Autowerte gefragt - JPMorgan optimistisch für August-Absatz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Frischer Konjunkturoptimismus hat am Montag die Aktien aus der Automobilbranche gestützt. Erfreuliche Wirtschaftsdaten aus China halfen dem Gesamtmarkt und stärkten Börsianern zufolge allgemein das Interesse der Anleger an zyklischen Branchen. Hinzu kam ein optimistischer Kommentar von JPMorgan. Analyst Jose Asumendi glaubt, dass die Absatzentwicklung im August ihren Schwung beibehalten hat.

Für die Papiere von BMW ging es an der Dax (DAX 30)-Spitze um mehr als drei Prozent nach oben, während Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und Daimler jeweils mehr als ein Prozent gewannen. Das positive Bild galt europaweit: Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Autos & Parts kletterte als Spitzenreiter in der europäischen Sektorwertung um 1,5 Prozent hinauf.

In seiner Studie erwartet Asumendi, dass sich die Absatzentwicklung im August in Europa und Nordamerika weiter verbessert hat. Parallel dürfte es sich heraus kristallisieren, dass eine schnelle Erholung in China nach der Corona-Krise kein kurzer Einmaleffekt sei. Dazu passten am Montag veröffentlichte Konjunkturdaten aus China, wo Stimmungsindizes eine weitere Erholung der Wirtschaft signalisierten.

Der JPMorgan-Experte rechnet nun damit, dass die globale Autoproduktion im dritten Quartal im Vorjahresvergleich nur noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinkt - nach einem virusbedingten Einbruch um ungefähr 40 Prozent im zweiten Quartal. Außerdem könnte ihm zufolge einige Autobauer und Zulieferer aus der Krise dank beschleunigter Restrukturierungen sogar gestärkt hervorgehen./tih/ajx/mis