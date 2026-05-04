Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
04.05.2026 08:38:38
AKTIEN IM FOKUS: Autowerte im Minus nach Trumps Zolldrohung - Aber kaum aktiv
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Autowerte wie BMW, VW (Volkswagen (VW) vz) und Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) haben am Montagmorgen im freundlichen Marktumfeld geschwächelt. Auf der Handelsplattform Tradegate lagen sie gegen den DAX-Trend im Minus. Besonders aktiv war der Handel aber nicht.
In seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hat US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmaßnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen.
Analyst Stephen Reitman von Bernstein Research geht davon aus, dass Trump wohl verärgert sei, dass die im September vereinbarte Aufhebung der Zölle auf US-Industriegüter noch nicht den langwierigen EU-Gesetzgebungsprozess durchlaufen hat. Eine Beschleunigung könnte ihm zufolge daher die Zolleskalation entschärfen./ag/mis
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|08:15
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|83,70
|-3,24%