BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Orderbuch
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 12:13:38

AKTIEN IM FOKUS: Autowerte leiden unter schwachen Volvo-Cars-Zahlen

FRANKFURT/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Schlechte Nachrichten von Volvo Cars (Volvo Car AB Registered B) haben am Donnerstag das Bild im Autosektor wieder getrübt. Auf Kursgewinne vom Vortag folgten bei den deutschen Autobauern Volkswagen (VW) (Volkswagen (VW) vz), BMW, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und Porsche AG (Porsche vz) Verluste von 1,2 bis 2,7 Prozent. Der Kurs von Volvo Cars brach in Stockholm nach den Quartalszahlen des Autobauers noch sehr viel deutlicher um 22 Prozent ein.

Experte Harry Martin von Bernstein Research erwähnte in seiner ersten Einschätzung, dass man zuvor schon von negativen Voraussetzungen ausgegangen sei, doch nun seinen die Dinge bei Volvo Cars noch schlimmer als befürchtet. Er attestierte den Schweden einen "großen Schritt zurück", indem das operative Ergebnis nicht einmal halb so hoch sei wie die Erwartungen. In der Folge sollten die Markterwartungen im prozentual zweistelligen Bereich sinken.

Die Kurse der vier deutschen Autobauer kommen damit auch 2026 nicht wirklich auf die Beine. Zumindest die Aktien von Mercedes-Benz und Volkswagen hatten es am Vortag in der Jahresbilanz wieder in positives Terrain geschafft, das jetzt aber schon wieder verlassen wurde. Neben den 2025 belastenden US-Zollsorgen prägen auch das in Europa schwierige Marktumfeld und China-Sorgen schon länger das Bild. Hinzu kommen steigende Kosten und das regulatorische Umfeld in Zeiten des Umstiegs auf die Elektromobilität./tih/la/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volvo Car AB Registered Shs -B-

mehr Nachrichten

Analysen zu Volvo Car AB Registered Shs -B-

mehr Analysen
13.01.26 Volvo Car AB Registered b Sell UBS AG
23.10.25 Volvo Car AB Registered b Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 88,48 -0,09% BMW AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,66 -0,58% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 39,82 -1,75% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Volkswagen (VW) AG Vz. 100,90 -0,74% Volkswagen (VW) AG Vz.
Volvo Car AB Registered Shs -B- 2,12 -3,82% Volvo Car AB Registered Shs -B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:24 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:42 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen