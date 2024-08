AKTIEN IM FOKUS: Autowerte weiter erholt - Chinesen-Verkäufe brechen im Juli ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien aus dem deutschen Autosektor haben am Freitag auf der Gewinnseite des steigenden DAX teils weit oben gestanden. Die Titel von BMW, Porsche AG (Porsche), Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) legten zwischen 0,5 und 0,9 Prozent zu.

Gleichzeitig war der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts führend in der kontinentalen Sektorwertung. Er verbuchte auf seinem Erholungspfad schon den dritten klaren Gewinntag in Folge. Anfang August war er während des Kursrutsches an den Weltbörsen noch auf dem niedrigsten Stand seit Anfang November angekommen.

Händler verwiesen auf die Nachricht, dass die Absätze chinesischer Elektroautobauer im Juli in der EU eingebrochen sind. Einem Bericht zufolge ist die Zahl der neuen Elektrofahrzeuge, die chinesische Autohersteller wie BYD und SAIC im vergangenen Monat in der EU zugelassen haben, im Vergleich zum Juni um 45 Prozent gesunken. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf eine Studie des Marktforschers Dataforce.

Börsianer schränkten die Bedeutung der Zahlen jedoch ein. In dem Bericht wird auf vermutliche Verzerrungen verwiesen, da sich die Chinesen im Juni wohl noch beeilten, ihre Elektrofahrzeuge zu den Händlern zu bringen, bevor die zusätzlichen EU-Zölle am 5. Juli in Kraft traten. Nach einer aufwendigen Untersuchung war die EU-Kommission zu dem Schluss gekommen, dass es unfaire chinesische Subventionen gibt./tih/ajx/men