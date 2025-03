AKTIEN IM FOKUS: Autowerte ziehen an - Aussicht auf mehr Zeit für EU-Vorgaben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf einen Aufschub von CO2-Vorgaben der Europäischen Union hat die Aktien aus der Autobranche am Montag beflügelt. Angesichts drohender CO2-Strafen will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Autobauern mehr Zeit einräumen, um EU-Vorgaben einzuhalten. Sie werde noch im März eine gezielte Änderung der CO2-Normen vorschlagen, sagte sie in Brüssel. Die Aktien von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) kletterten daraufhin fünf Prozent höher und gehörten zu den stärksten Werten im rekordhohen DAX. Dahinter legten BMW und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) jeweils rund vier Prozent zu. Für die Porsche AG (Porsche) ging es zuletzt 3,7 Prozent aufwärts./niw/stk