BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
05.02.2026 10:38:38
AKTIEN IM FOKUS: Bankenwerte driften auseinander - BBVA schwach, BNP im Plus
MADRID/PARIS (dpa-AFX) -Im Bankensektor hat es am Donnerstag eine gegenläufige Entwicklung gegeben. Während BBVA um 6,3 Prozent nachgaben, legten BNP um 2,9 Prozent zu. Damit kam es bei dem spanischen Institut zu einem Rücksetzer nach über 100 Prozent Gewinn auf Sicht der vergangenen zwölf Monate. Das französische Papier baute dagegen seine steile Aufwärtsbewegung mit neuen Hochs aus. Hier beträgt das Plus auf Jahressicht rund 60 Prozent.
Die französische Großbank hatte das Jahr 2025 mit einem überraschend guten Quartal abgeschlossen. Bankchef Jean-Laurent Bonnafe hatte zudem seine Ziele für die kommenden Jahre erhöht. Die Analysten der Deutschen Bank hoben den besser als erwarteten Nettogewinn (Ebit) hervor. Die Zahlen dürften die Konsensschätzungen zwar nur um moderate ein bis zwei Prozent steigen lassen. Der Quartalsbericht verstärke aber die Zuversicht für die mittelfristigen Ziele der Bank und untermauere die steigende Profitabilität.
Nicht ganz so gut war das Echo auf die BBVA-Zahlen. Die spanische Großbank hatte im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte im Heimatmarkt zwar operativ deutlich mehr verdient. Doch der Ausblick hielt nicht Schritt. Hier deute sich Korrekturbedarf für die Konsensschätzungen an, betonten die Analysten von JP Morgan. Die Experten von Jefferies verwiesen in diesem Zusammenhang auf die Aussichten für das Türkeigeschäft, das unter sinkenden Gewinnerwartungen leide./mf/bek/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
06.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
06.02.26
|Aufschläge in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.02.26
|BNP Paribas-Aktie steigt: Starkes Q4 treibt Jahresergebnis - Ausblick optimistisch (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
05.02.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|06.02.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|05.02.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|05.02.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|05.02.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|05.02.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|18.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|20,46
|3,00%
|BNP Paribas S.A.
|93,94
|1,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.