AKTIEN IM FOKUS: Bechtle ohne frischen Schwung durch ambitionierte Ziele

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bechtle haben am Mittwoch nur ganz kurz von einer Prognoseerhöhung profitiert. Nach dem endgültigen Quartalsbericht starteten die Papiere des IT-Dienstleisters im Plus, drehten dann jedoch ab und landeten fast 5 Prozent im Minus. Zuletzt konnten sie mit 2 Prozent Abschlag immerhin ihre einfache 200-Tage-Linie halten. Die Aktien des Konkurrenten Cancom (CANCOM SE) lagen mit minus 5 Prozent auf dem niedrigsten Niveau seit März.

UBS-Experte Christopher Tong sieht die höheren Jahresziele durch den deutlichen Anstieg des Auftragsbestands zum Vorjahresquartal untermauert. Das Management habe die Jahresziele als durchaus ambitioniert bezeichnet, sei aber zuversichtlich, dass der positive Trend anhalte. Tong sah kaum Kursimpulse, nachdem die Eckdaten schon bekannt waren.

Diese hatte Bechtle am 28. Juli vorgelegt und damit eine Kursrally losgetreten. In der Folge war es zeitweise um rund 18 Prozent aufwärts gegangen. Seit der Vorwoche korrigieren die Kurse jedoch. Bei Cancom flaute der Schub bereits am 29. Juli ab und die Aktien gerieten zuletzt wieder klar unter Druck. Beide Aktien liegen 2026 mit 19 Prozent im Minus. Bechtle hatten 2025 aber mit 40 Prozent Plus deutlich besser performt als Cancom./ag/jha/