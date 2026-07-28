AKTIEN IM FOKUS: Bechtle und Nemetschek nach Jahresprognosen gesucht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Nachrichten aus der deutschen Software- und IT-Branche haben am Dienstag an der Börse Käufe bei entsprechenden Aktien ausgelöst. Für die Papiere von Nemetschek (Nemetschek SE) ging es nach bekräftigten Jahreszielen um 4,3 Prozent auf 62,60 Euro nach oben.

Bechtle (Bechtle)-Aktien gewannen sogar knapp 9 Prozent auf 35,18 Euro, nachdem der IT -Dienstleister die Prognose für das Gesamtjahr erhöht hatte. Die Papiere überwanden erstmals seit Anfang Februar wieder die 200-Tage-Linie, die als technischer Indikator für den längerfristigen Trend gilt.

Bechtle rechnet im laufenden Jahr mit einem um mehr als zehn Prozent wachsenden Geschäftsvolumen. Bislang war das Unternehmen von fünf bis zehn Prozent Wachstum ausgegangen. Auch die Schätzung für das Vorsteuerergebnis schraubte Bechtle nach oben.

Nemetschek bestätigte die Jahresziele für das Umsatzwachstum und die operative Marge. Gleichzeitig erwartet der Spezialist für Bau- und Architektur-Software nach der Übernahme von HCSS einen zusätzlichen Beitrag zum Konzernumsatzwachstum von sechs Prozentpunkten. HCSS ist auf Software für Infrastruktur und Tiefbau spezialisiert./bek/ajx/jha/