AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte Infineon und Aixtron profitieren von Analystenstudie

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem freundlichen Marktumfeld für europäische Technologiewerte haben am Mittwoch die Aktien von Infineon und Aixtron (AIXTRON SE) herausgeragt. Während Infineon 3,2 Prozent auf 37,60 Euro gewannen, verteuerten sich Aixtron um 4,6 Prozent auf 29,60 Euro. Sie profitierten von einem positiven Analystenkommentar. Die Branchenschwergewichte STMicroelectronics und ASML (ASML NV) legten ebenfalls deutlich zu.

Analyst Janardan Menon von der US-Bank Jefferies sieht die europäische Halbleiterbranche vor einem nächsten Aufwärtszyklus. Dieser sei verbunden mit deutlichen Bewertungsaufschlägen und großem Gewinnpotenzial in den kommenden zwei Jahren. "Wir schätzen, dass die Chip-Industrie in den kommenden acht bis neun Jahren um eine Billion US-Dollar wächst", so Menon.

Der Experte stufte daher Infineon von "Sell" auf "Hold" hoch und erhöhte für die weiter zum Kauf empfohlene Aixtron-Aktie das Kursziel von 40 auf 45 Euro. Damit ist er für Aixtron hinsichtlich des Kurspotenzials der optimistischste unter 13 Analysten, die laut Bloomberg die Aktien des Chip-Zulieferers bewerten. Auch für STMicroelectronics und ASML schraubte Menon die Kursziele kräftig nach oben. STMicro bewertet er ab sofort auch mit "Hold"./bek/tih/ngu