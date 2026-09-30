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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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30.09.2026 10:39:39

AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte weiter erholt - Trump setzt auf KI-Selbstkontrolle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem europäischen Chipsektor haben ihre Erholung am Mittwoch unterschiedlich stark fortgesetzt. Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der den Unternehmen aus der KI-Branche in Regulierungsfragen Spielraum lässt, galten als Stimmungstreiber. Der Kurs von Infineon stieg am Vormittag um 1,1 Prozent und näherte sich so dem Widerstand des September-Hochs, das bei 60,79 Euro liegt.

Die Anteile von STMicroelectronics rutschten hingegen moderat ins Minus. Im Ausrüster- und Zulieferbereich reichten die Anstiege bei Siltronic, Aixtron (AIXTRON SE) und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) von 1,5 bis 3,4 Prozent. LPKF sackten wegen einer Prognosesenkung deutlich in die Verlustzone.

US-Präsident Donald Trump machte am Vortag im Rahmen eines Gipfeltreffens mit Vertretern der großen amerikanischen KI-Konzerne klar, dass er bei dem Megatrend auf die weitgehende Selbstkontrolle der Unternehmen setzt. "Trump hat ein unmittelbares Risiko für KI-Investments entschärft", schrieb Marktexperte Stephen Innes und verwies auf den verbleibenden Spielraum.

Generell bleiben die ungelösten Konflikte in Fernost, hohe Ölpreise und die zinsbedingten Verwerfungen an den Anleihemärkten jedoch ein Bremsklotz für die Aktienmärkte. Anleger richten ihre Augen deshalb am Mittwoch verstärkt auf neue Erkenntnisse zur US-Inflation, die am Nachmittag mit dem PCE-Preisindex erwartet werden. Laut Kyle Rodda von Capital.com dürfte dieser "erneut deutlich über dem Zielwert liegende und hartnäckige Preissteigerungen in der US-Wirtschaft zeigen".

Große Euphorie wollte daher auch im Tech-Sektor nicht aufkommen. Auch die Aktien von US-Branchengrößen wie NVIDIA, Micron (Micron Technology), AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) oder Intel reagierten vorbörslich mit Kursgewinnen von weniger als einem Prozent nur mäßig auf die Neuigkeiten. Micron legt an diesem Mittwoch nach dem US-Börsenschluss noch seine Geschäftszahlen vor - die Erwartungen sind hoch.

In Asien war die Entwicklung an den technologiegeprägten Börsen durchwachsen. In Japan gab es klare Gewinne, doch der südkoreanische Kospi schloss mit einem halben Prozent im Minus./tih/gl/stk

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Siltronic AG 81,00 5,06% Siltronic AG
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