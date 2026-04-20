Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
20.04.2026 09:46:38
AKTIEN IM FOKUS: Commerzbank top - Deutsche Bank flop
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Commerzbank haben sich am Montag in einem schwachen Gesamtmarkt mit einem ebenso schwachen europäischen Bankensektor positiv abgesetzt. Sie gewannen im frühen Handel unter den führenden DAX-Werten 1 Prozent auf 36,43 Euro und profitierten dabei von einer Hochstufung durch die Barclays Bank von "Equal Weight" auf "Overweight".
Deren Analystin Flora Bocahut bevorzugt in Deutschland nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Die Papiere der Deutschen Bank verloren zuletzt 2,8 Prozent auf 28,10 Euro.
Der Vorstoß der UniCredit sichere Commerzbank-Aktien ab, schrieb Bocahut. Der Kurs liege gerade so eben über dem Gebotspreis der Italiener und weitere Käufe könnten für Auftrieb sorgen.
Die Italiener übten derweil scharfe Kritik an der Commerzbank. Die Commerzbank schreibe eine "Geschichte operativer Underperformance" und sei gemessen an ihren Fundamentaldaten inzwischen überbewertet, schrieb die Unicredit in einer aktuellen Präsentation mit dem Titel "Commerzbank. Ein neues Kapitel". Das Frankfurter Institut weise strukturelle Schwächen auf, hieß es./ajx/nas
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
10:26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Commerzbank auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro (dpa-AFX)
|
09:46
|AKTIEN IM FOKUS: Commerzbank top - Deutsche Bank flop (dpa-AFX)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16.04.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Commerzbank - 'Buy' (dpa-AFX)
|
16.04.26
|Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Commerzbank-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|07:55
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|17.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|07:55
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|17.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|07:55
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|17.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|36,44
|1,62%