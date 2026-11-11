E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
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11.11.2026 08:46:38
AKTIEN IM FOKUS: Eon und RWE vorbörslich im Plus nach Zahlen und Ausblick
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Energiekonzerne Eon (EON SE) und RWE haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel mit mehr oder weniger klaren Kursanstiegen auf die Bekanntgabe ihrer jüngsten Geschäftsentwicklungen reagiert. Die Eon-Papiere legten auf der Handelsplattform Tradegate zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 0,2 Prozent auf 19,18 Euro zu. Die RWE-Anteilsscheine gewannen 1,0 Prozent auf 58,74 Euro.
Eon hält an seinen Investitionsplänen fest, während Analysten im Vorfeld gemutmaßt hatten, dass der Stromnetzbetreiber sie nach oben schrauben könnte. In den ersten neun Monaten stagnierte das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) nahezu. Der bereinigte Konzerngewinn stieg um 4 Prozent. Die Ergebniskennziffern hätten die Erwartungen erfüllt, kommentierte JPMorgan-Analyst Pavan Mahbubani in einer ersten Reaktion.
Bei RWE setzte sich das starke Abschneiden im Energiehandel im dritten Quartal fort. Die Ergebnisse 2026 dürften sich im oberen Bereich der genannten Bandbreiten bewegen, teilte der Energiekonzern mit. In den ersten neun Monaten übertraf RWE die Erwartungen der vom Unternehmen befragten Analysten in dem Geschäftsbereich. Jefferies-Experte Ahmed Farman sprach von starken Resultaten./edh/mis
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