STMicroelectronics Aktie
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
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03.07.2026 08:23:38
AKTIEN IM FOKUS: Erholung in Asien treibt auch in Europa KI-Werte wieder an
FRANKFURT (dpa-AFX) - In Asien haben die Anleger nach der jüngsten Korrektur am Freitagmorgen bei den Highflyern der KI-Rally wieder zugegriffen. Im südkoreanischen Leitindex Kospi, der mit einer guten Verdopplung im Jahr 2026 zum Taktgeber der Rekordjagd im KI-Bereich geworden ist, gewannen unter anderem SK hynix und Samsung zweistellig. Dieser frische Mut schwappt am Morgen etwas auf Europa über. Hier sind die Aktien aus der Halbleiterbranche wie Infineon, ASML (ASML NV), STMicro (STMicroelectronics), Aixtron (AIXTRON SE) und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) vorbörslich ebenfalls gefragt. Aber auch andere Werte mit KI-Fantasie wie Siemens Energy.
Die Kursgewinne fallen kleiner aus als in Asien, wie allerdings auch die vorherige Korrektur geringer war. So erholen sich Infineon auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss, nachdem sie vom Rekord in der Vorwoche um 15 Prozent korrigiert hatten. Bei SK Hynix war der Rückschlag mehr als doppelt so hoch ausgefallen.
Die Anleger hatten sich zuletzt immer mehr Sorgen vor einem Überangebot an Rechenkapazitäten für KI gemacht, nachdem ambitionierten Pläne des Meta(Meta Platforms (ex Facebook))-Konzerns für ein eigenes Cloud-Geschäft durchgesickert waren./ag/stk
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