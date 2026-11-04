AKTIEN IM FOKUS: Erneuerbare Energien beflügelt von US-Zwischenwahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Europäische Aktien aus dem Sektor der Erneuerbaren Energien profitieren am Mittwoch von den Zwischenwahlen in den USA. Die US-Wähler haben die Republikaner von Präsident Donald Trump abgestraft und der Demokratischen Partei die Kontrolle über den Kongress beschert.

Dies hievte die Aktien der Windkraft-Anlagenbauer Nordex und Vestas (Vestas Wind Systems A-S) mit 6,5 respektive 3,6 Prozent ins Plus. Außerdem zogen im SDAX die Kurse von SMA Solar um 7,8 Prozent und Energiekontor um drei Prozent an. RWE stand im DAX mit 1,2 Prozent in der Gewinnzone.

Unter anderem wegen hoher Zinsen hatte der Sektor zuletzt einen Großteil seiner Frühjahresrally wieder eingebüßt, setzte nun aber zur Erholung an. "Dass die Demokratien bei den Zwischenwahlen die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses erlangt haben, sorgt für ein günstigeres politisches Umfeld", schrieb vor diesem Hintergrund ein Börsianer. Insofern seien die Sektorwerte wieder eine Kaufidee. Der Nordex-Kurs zum Beispiel war im Oktober auf dem niedrigsten Niveau seit Ende Februar angekommen./tih/jha/