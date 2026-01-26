MBB Aktie

26.01.2026 09:35:38

AKTIEN IM FOKUS: Friedrich Vorwerk stark nach Zahlen - Treiben auch MBB an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von FRIEDRICH VORWERK sind am Montag nach Geschäftszahlen auf das höchste Niveau seit November geklettert. Mit 4,6 Prozent Kursplus trieben sie auch die Papiere des Mutterkonzerns MBB (MBB SE) an, die ihr jüngstes Rekordhoch von 216 Euro wieder anliefen. MBB legte zudem ebenfalls Eckdaten vor.

Friedrich Vorwerk, Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen, hat nach einem kräftigen Schlussspurt seine eigenen Ziele für das vergangene Jahr übertroffen. "Die hervorragende Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in einer historisch starken Kapitalausstattung wider", wie die Niedersachsen schrieben. Der vollständige Geschäftsbericht folgt Ende März./ag/men

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

12.01.26 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.25 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

FRIEDRICH VORWERK 92,00 5,63% FRIEDRICH VORWERK
MBB SE 213,00 6,93% MBB SE

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

