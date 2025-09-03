Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.09.2025 15:17:38

AKTIEN IM FOKUS: Halbjahreszahlen von Swiss Life belasten Talanx

FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Durchwachsene Zahlen des Finanzkonzerns Swiss Life haben die jüngste Talfahrt von Talanx am Mittwoch beschleunigt. Die Aktien des Versicherers gaben am Nachmittag um 2,9 Prozent auf 109,70 Euro nach. Bereits am Vortag waren sie auf ein Tief seit Ende Juli abgesackt. Vom Rekordhoch Mitte August bei 126,20 Euro sind die im MDAX gelisteten Papiere mittlerweile gut 13 Prozent zurückgefallen.

Charttechnisch trübte sich das Bild für Talanx mit einem Rutsch unter die 100-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend weiter ein. Im laufenden Jahr stehen aber immer noch Kursgewinne von rund einem Drittel zu Buche.

Swiss Life konnte im ersten Halbjahr zwar mit einem stärkeren Prämienwachstum überzeugen, enttäuschte aber mit einer verhaltenen Entwicklung im Gebührengeschäft. In Zürich büßten die Aktien zeitweise fast vier Prozent ein und standen zuletzt noch 1,8 Prozent im Minus./niw/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Swiss Life AG (N)mehr Nachrichten