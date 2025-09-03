AKTIEN IM FOKUS: Halbjahreszahlen von Swiss Life belasten Talanx

FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Durchwachsene Zahlen des Finanzkonzerns Swiss Life haben die jüngste Talfahrt von Talanx am Mittwoch beschleunigt. Die Aktien des Versicherers gaben am Nachmittag um 2,9 Prozent auf 109,70 Euro nach. Bereits am Vortag waren sie auf ein Tief seit Ende Juli abgesackt. Vom Rekordhoch Mitte August bei 126,20 Euro sind die im MDAX gelisteten Papiere mittlerweile gut 13 Prozent zurückgefallen.

Charttechnisch trübte sich das Bild für Talanx mit einem Rutsch unter die 100-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend weiter ein. Im laufenden Jahr stehen aber immer noch Kursgewinne von rund einem Drittel zu Buche.

Swiss Life konnte im ersten Halbjahr zwar mit einem stärkeren Prämienwachstum überzeugen, enttäuschte aber mit einer verhaltenen Entwicklung im Gebührengeschäft. In Zürich büßten die Aktien zeitweise fast vier Prozent ein und standen zuletzt noch 1,8 Prozent im Minus./niw/jha/