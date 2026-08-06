Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
06.08.2026 10:17:38
AKTIEN IM FOKUS: Henkel läuft Beiersdorf davon
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Henkel-Vorzugsaktien (Henkel vz) haben am Donnerstag nach Zahlen und einem erhöhten Umsatzziel des Konsumgüterkonzerns den höchsten Stand seit Anfang März erreicht. Die vor drei Monaten gestartete Rally, die seit Anfang Juli etwas ins Stocken geraten war, nimmt nun wieder Fahrt auf. Zuletzt gewannen die Papiere 3,9 auf gut 79,54 Euro. Im kaum veränderten DAX war Henkel damit auf den vorderen Plätzen.
JPMorgan-Analystin Celine Pannuti sprach von einem starken zweiten Quartal der Düsseldorfer. Die Aktien seien bereits stark gelaufen, der vorgelegte Bericht dürfte aber weiter stützen. Im Jahr 2026 haben die Henkel-Vorzüge mittlerweile um mehr als 14 Prozent zugelegt.
Anders verhält es sich bei Konkurrent Beiersdorf, der am Montag die Umsatzprognose gesenkt hatte. Von ihrem darauf erfolgten Kursrutsch hatten sich die Titel bis zum Vortag weitgehend erholt. Am Donnerstag notierten sie 0,6 Prozent schwächer.
Analyst Warren Ackerman von Barclays hatte die Beiersdorf-Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Probleme der Kernmarke Nivea erschienen langwieriger, belastender für die Konzernmarge und schwieriger lösbar, als es der Markt bislang einpreise, schrieb er. Die Beiersdorf-Anteile haben seit Jahresbeginn fast 13 Prozent verloren./ajx/edh/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
07.08.26
|Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Henkel vz-Aktie mit Sell (finanzen.at)
|
07.08.26
|Deutsche Bank AG: Buy für Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
06.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.08.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
06.08.26
|Analyse: Neutral-Bewertung für Henkel vz-Aktie von UBS AG (finanzen.at)
|
06.08.26
|Henkel vz-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|80,96
|-0,83%
|Henkel KGaA Vz.
|79,84
|0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.