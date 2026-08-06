Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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06.08.2026 10:17:38

AKTIEN IM FOKUS: Henkel läuft Beiersdorf davon

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Henkel-Vorzugsaktien (Henkel vz) haben am Donnerstag nach Zahlen und einem erhöhten Umsatzziel des Konsumgüterkonzerns den höchsten Stand seit Anfang März erreicht. Die vor drei Monaten gestartete Rally, die seit Anfang Juli etwas ins Stocken geraten war, nimmt nun wieder Fahrt auf. Zuletzt gewannen die Papiere 3,9 auf gut 79,54 Euro. Im kaum veränderten DAX war Henkel damit auf den vorderen Plätzen.

JPMorgan-Analystin Celine Pannuti sprach von einem starken zweiten Quartal der Düsseldorfer. Die Aktien seien bereits stark gelaufen, der vorgelegte Bericht dürfte aber weiter stützen. Im Jahr 2026 haben die Henkel-Vorzüge mittlerweile um mehr als 14 Prozent zugelegt.

Anders verhält es sich bei Konkurrent Beiersdorf, der am Montag die Umsatzprognose gesenkt hatte. Von ihrem darauf erfolgten Kursrutsch hatten sich die Titel bis zum Vortag weitgehend erholt. Am Donnerstag notierten sie 0,6 Prozent schwächer.

Analyst Warren Ackerman von Barclays hatte die Beiersdorf-Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Probleme der Kernmarke Nivea erschienen langwieriger, belastender für die Konzernmarge und schwieriger lösbar, als es der Markt bislang einpreise, schrieb er. Die Beiersdorf-Anteile haben seit Jahresbeginn fast 13 Prozent verloren./ajx/edh/zb

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