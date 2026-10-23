Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
23.10.2026 11:03:38
AKTIEN IM FOKUS: Holcim, Sika und Vinci liefern uneinheitliche Impulse
ZÜRICH/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Bau- beziehungsweise Baustoffwerte haben am Freitag in einem schwachen Gesamtmarkt leicht zugelegt. Sie profitierten von den Kursgewinnen von Holcim, die nach Quartalszahlen um 5,6 Prozent anzogen. Die Berichte anderer Unternehmen des Sektors kamen dagegen nicht so gut an. Während Aktien von VINCI 0,3 Prozent verloren, ging es für Sika um 1,6 Prozent abwärts. Am deutschen Aktienmarkt gewannen Heidelberg Materials zuletzt 0,9 Prozent.
Bei dem Baustoffkonzern Holcim hoben die Analysten von Goldman Sachs die starke operative Entwicklung trotz eines schwierigen Marktumfelds hervor. Die Anhebung der Jahresprognose für den operativen Gewinn (Ebit) bestätige das positive Bild. Dem Bericht des Bauchemiekonzerns Sika gewannen die Analysten von Baader zwar positive Aspekte ab, doch das China-Geschäft lasse zu wünschen übrig.
Das dritte Quartal des französischen Infrastrukturunternehmens Vinci bezeichneten die Experten von Jefferies unterdessen als unspektakulär, verwiesen aber auf leichte Mängel. So stehe besser als erwarteten Umsätzen ein enttäuschender Auftragseingang entgegen. Kurzfristig werde die Aktie wohl von der Lage in Frankreich und der konjunkturellen Entwicklung dominiert. Für die Aktie spreche jedoch die Bewertung. Langfristig ergebe sich ein attraktives Potenzial./mf/niw/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
23.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materials
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|146,95
|1,98%
|Holcim AG
|72,14
|3,92%
|VINCI
|106,50
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.