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23.10.2026 11:03:38

AKTIEN IM FOKUS: Holcim, Sika und Vinci liefern uneinheitliche Impulse

ZÜRICH/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Bau- beziehungsweise Baustoffwerte haben am Freitag in einem schwachen Gesamtmarkt leicht zugelegt. Sie profitierten von den Kursgewinnen von Holcim, die nach Quartalszahlen um 5,6 Prozent anzogen. Die Berichte anderer Unternehmen des Sektors kamen dagegen nicht so gut an. Während Aktien von VINCI 0,3 Prozent verloren, ging es für Sika um 1,6 Prozent abwärts. Am deutschen Aktienmarkt gewannen Heidelberg Materials zuletzt 0,9 Prozent.

Bei dem Baustoffkonzern Holcim hoben die Analysten von Goldman Sachs die starke operative Entwicklung trotz eines schwierigen Marktumfelds hervor. Die Anhebung der Jahresprognose für den operativen Gewinn (Ebit) bestätige das positive Bild. Dem Bericht des Bauchemiekonzerns Sika gewannen die Analysten von Baader zwar positive Aspekte ab, doch das China-Geschäft lasse zu wünschen übrig.

Das dritte Quartal des französischen Infrastrukturunternehmens Vinci bezeichneten die Experten von Jefferies unterdessen als unspektakulär, verwiesen aber auf leichte Mängel. So stehe besser als erwarteten Umsätzen ein enttäuschender Auftragseingang entgegen. Kurzfristig werde die Aktie wohl von der Lage in Frankreich und der konjunkturellen Entwicklung dominiert. Für die Aktie spreche jedoch die Bewertung. Langfristig ergebe sich ein attraktives Potenzial./mf/niw/jha/

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