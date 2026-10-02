IG Group Holdings Aktie
WKN: A0EARV / ISIN: GB00B06QFB75
|
02.10.2026 11:03:38
AKTIEN IM FOKUS: IG Group belastet Broker-Aktien mit Kurssturz
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem europäischen Brokerbereich werden am Freitag von großer Enttäuschung über den Ausblick der britischen IG Group belastet. Deren Titel brachen in London um mehr als 20 Prozent ein und zogen damit auch jene des direkten Konkurrenten CMC Markets mit fast zehn Prozent nach unten. Im weiteren Branchenkreis fielen die Papiere von flatexDEGIRO in Frankfurt um 2,5 Prozent.
IG verursachte den stärksten Kurseinbruch seit fast einem Jahrzehnt, indem das Handelshaus einen überraschend starken Umsatzrückgang im dritten Quartal gemeldet hatte - entgegen einer zuvor optimistischen Prognose. Der Umsatz im Quartal soll voraussichtlich bei rund 240 Millionen Pfund liegen, was laut dem RBC-Experten Ben Bathurst die Erwartungen um 23 Prozent verfehlt. Seiner Einschätzung nach waren geringere Einnahmen im außerbörslichen Handel und ein generell schwächeres Börsenumfeld dafür verantwortlich./tih/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IG Group Holdings PLC
|
17:58
|Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|FTSE 100 aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IG Group von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:34
|Shares in spreadbetter IG Group plunge by a quarter (Financial Times)
|
09:28
|Handel in London: FTSE 100 zum Start fester (finanzen.at)
|
25.09.26
|FTSE 100-Wert IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IG Group-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.09.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)