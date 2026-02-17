AKTIEN IM FOKUS: Immobilienwerte gefragt - Aroundtown ragt nach Bericht heraus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Immobilienwerte sind am Dienstag europaweit gefragt. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Real Estate erklomm das höchste Niveau seit Herbst 2024. Dazu passt, dass die Zinsen am deutschen Anleihemarkt weiter deutlich fallen. Der Bund-Future ist auf ein Jahreshoch geklettert. Er zeigt die Entwicklung der Kurse deutscher Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit und verläuft so spiegelbildlich zu den Zinsen. Damit ist er ein wichtiger Signalgeber für die Refinanzierungskosten der Immobilienbranche.

An der Spitze des DAX stiegen die Aktien von Vonovia (Vonovia SE) am Dienstag mit plus 4 Prozent an ihren seit Oktober 2024 vorherrschenden Abwärtstrend heran.

TAG Immobilien (TAG Immobilien) und LEG (LEG Immobilien) Immobilien legten um jeweils gut zweieinhalb Prozent zu. Besonders auffällig waren aber die Papiere von Aroundtown (Aroundtown SA), ebenfalls im MDAX, mit einem Plus von zeitweise fast 16 Prozent. Viceroy Research hatte die Papiere des Spezialisten für Gewerbeimmobilien empfohlen.

In der Vergangenheit hatte sich Viceroy vor allem als Leerverkäufer einen Namen gemacht, der mit negativen Berichten auf vermeintlich zu hohe Kurse hinwies. Betroffen war etwa grenke im Jahr 2020.

Nun hieß es jedoch zu Aroundtown: "Viceroy ist long, während der Markt schläft." Man habe das Unternehmen von seiner Liste der Leerverkaufskandidaten gestrichen und stattdessen gekauft. "Die Aktie ist massiv unterbewertet", so das Argument. Der vom Unternehmen berichtete Portfoliowert sei so konservativ angesetzt, dass ihre eigene Berechnung etwa 12 Prozent höher liege. Aroundtown sollte - finanziert durch Assetverkäufe - aggressive Aktienrückkäufe durchführen, so Viceroy weiter.