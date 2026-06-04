Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
04.06.2026 11:45:38
AKTIEN IM FOKUS: Index-Änderungen mit begrenztem Kurseinfluss - Hochtief im Dax
FRANKFURT (dpa-AFX) - Anstehende Index-Änderungen haben am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag auf die Kurse der davon betroffenen Aktien keinen allzu starken Einfluss mehr. Überraschungen hielten sich in Grenzen, bewegt wurden die Kurse eher von anderen Gründen. Die Änderungen treten am 22. Juni in Kraft. Ausschlaggebend für Index-Auf- oder Abstiege sind die Marktkapitalisierungen von Unternehmen auf Basis des Streubesitzes sowie die Handelsumsätze.
Die Papiere des Baukonzerns HOCHTIEF steigen wie von Experten erwartet in den DAX auf. Weichen müssen dafür die Papiere der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE (Porsche Automobil), die in den MDAX absteigen.
Hochtief gaben am Donnerstag um 2 Prozent nach, haben sich aber innerhalb eines Jahres in etwa verdreifacht. Hochtief profitiert vor allem von der US-Tochter Turner. Über den Bau von Rechenzentren partizipiere der Konzern von den boomenden Investitionen in die KI-Infrastruktur speziell in den USA, aber auch in anderen Regionen, hieß es unlängst in einer Analyse der LBBW. Porsche notierten zuletzt knapp im Minus.
Dank des Booms im Halbleitersektor verteuerten sich Chipwerte in letzter Zeit deutlich. Dies trug dazu bei, dass künftig im MDax der mittelgroßen Werte die Aktien von Elmos Semiconductor, Siltronic und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) vertreten sein werden, aus dem Nebenwerteindex SDAX aufsteigend. Alle drei verloren am Donnerstag gleichwohl deutlich mit bis zu 5 Prozent, geschuldet dem insgesamt schwachen Halbleitersektor nach einem mit Enttäuschung aufgenommenen Ausblick des US-Chipriesen Broadcom bei allerdings extrem hohen Erwartungen.
Für die Papiere der Onlineapotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) und des Werbevermarkters Ströer (Ströer SECo) ging es im Feiertagshandel etwas nach unten. Sie müssen den MDax in Richtung SDax verlassen. Dies gilt auch für den Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich, dessen Aktien zuletzt jedoch zulegten.
Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDAX) vierteljährlich. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ajx/ag
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
04.06.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
04.06.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
04.06.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX fester (finanzen.at)
|
04.06.26
|So reagiert die Porsche SE auf den Abstieg aus dem Dax (dpa-AFX)
|
04.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
04.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX aktuell (finanzen.at)
|
04.06.26
|Freundlicher Handel: DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|31.03.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|181,80
|-2,36%
|HOCHTIEF AG
|498,40
|0,65%
|Jungheinrich AG
|23,78
|-0,25%
|Porsche Automobil Holding SE
|30,87
|-1,18%
|Siltronic AG
|100,90
|-2,98%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 944,95
|0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow letztlich fester -- ATX und DAX schließen in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mit Abgaben
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag aufwärts. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost präsentierten sich in Rot.