WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051

06.03.2026 11:31:38

AKTIEN IM FOKUS: Infineon nach UBS-Abstufung am Dax-Ende - Marvell-Kurssprung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine aufgegebene Kaufempfehlung der UBS hat am Freitag die Aktien von Infineon belastet. Nachdem sie Ende Februar über der 48-Euro-Marke ein Hoch seit 25 Jahren markiert hatten, nimmt die Konsolidierungsbewegung der Aktien ihren Lauf.

Am Freitag erreichten die Infineon-Papiere mit einem Abschlag, der zuletzt auf mehr als vier Prozent angewachsen war, ihren niedrigsten Stand seit einem Monat. Damit waren sie das klare Schlusslicht im moderat steigenden, deutschen Leitindex DAX.

Analyst Francois-Xavier Bouvignies bleibt mittelfristig zwar optimistisch für den Chipkonzern, sieht zunächst aber drei Risiken, die das Kurspotenzial einschränken sollten. Als Erstes nannte der Experte das KI-Umsatzziel bis 2027, das nur wenig Luft nach oben lasse. Das zweite Risiko sei die nachlassende Nachfrage aus China und dort zunehmender Konkurrenzdruck. Darüber hinaus dürfte die strukturelle Margenverbesserung länger auf sich warten lassen.

Starke Resultate des US-Unternehmens Marvell Technology konnten das Stimmungsbild bei Infineon vor diesem Hintergrund nicht positiv beeinflussen. Begründet mit KI-Fantasie wurden die Titel des US-Chipkonzerns am Freitag in New York vorbörslich 12 Prozent höher gehandelt. Als wichtigster Kurstreiber galt bei Marvell ein optimistischer Ausblick wegen der Nachfrage durch Rechenzentren./tih/la/stk

