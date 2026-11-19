Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
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19.11.2026 16:56:38
AKTIEN IM FOKUS: Insmed springen hoch - Kreise: Sanofi prüft Übernahme
NEW YORK/PARIS (dpa-AFX) - Eine mögliche Übernahmeofferte hat dem US-Biotech-Unternehmen Insmed am Donnerstag einen Kurssprung von bis zu gut 24 Prozent auf rund 149 US-Dollar beschert. Damit erreichten die Aktien den höchsten Stand seit Mitte April. Zuletzt stand noch ein Plus von mehr als 15 Prozent zu Buche, womit sie ihren Jahresverlust auf 20 Prozent eindämmten.
Die jüngst schwächelnden Titel des angeblichen Kaufinteressenten Sanofi büßten weitere 2,8 Prozent ein. Die Überlegungen des französische Pharmakonzerns sind der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge noch in einem frühen Stadium. Bei der Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen im Oktober hatte die neue Chefin Belén Garijo Käufe zur Steigerung des Unternehmenswachstums thematisiert. Ihrem Vorgänger Paul Hudson waren kostspielige Forschungs- und Entwicklungsprojekte, welche nicht die erhofften Erfolge gebracht hatten, zum Verhängnis geworden./gl/he
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