IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
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06.08.2026 12:21:39
AKTIEN IM FOKUS: Ionos sehr schwach - United Internet und 1&1 auch im Minus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Auffällig schwach haben sich am Donnerstag die Aktien von IONOS nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen gezeigt. Im MDAX waren sie gegen Mittag mit minus 5,8 Prozent das Schlusslicht. Der Kurs rutschte unter die 21-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend erlaubt. Auch die 50-Tage-Linie als Indikator für die mittelfristige Tendenz ist nicht mehr weit weg.
Toby Ogg von JPMorgan schrieb in einer ersten Einschätzung zu den Zahlen: Der Umsatz liege über der Konsensschätzung. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartung hingegen verfehlt.
Auch nicht viel besser sah es am Donnerstag für die Papiere des Mutterkonzerns United Internet aus, die nach Zahlen 1,5 Prozent verloren. 1&1, ebenfalls eine Tochter von United Internet, gaben im SDax um 1,9 Prozent nach./ajx/mis
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