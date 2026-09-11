1&1 Aktie

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WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

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11.09.2026 10:03:38

AKTIEN IM FOKUS: Ionos und United Internet von Restrukturierung belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von IONOS sind am Freitag mit 4 Prozent Minus wieder an ihr Vortagestief zurückgekehrt. Die Papiere der Mutter United Internet weiteten derweil ihre Korrektur vom Monatshoch um gut 3 Prozent aus. Die beiden Töchter von United Internet, 1&1 sowie Ionos, haben jeweils ein Restrukturierungsprogramm aufgesetzt, das Kosten sparen soll. 1&1 senkte zudem wegen der anfallenden Einmal­kosten die Prognose für das operative Ergebnis 2026. Deren Aktien gaben nur leicht nach.

Möglicherweise konzentrieren sich die Anleger bei United Internet und Ionos vor allem auf die Kosten, die für den Umbau zunächst anfallen. Für United Internet ergeben sich aus den beiden Programmen einmalige Aufwendungen von etwa 95 Millionen Euro, die das Ergebnis im Geschäftsjahr 2026 belasten. Ionos beziffert die Sonderkosten auf etwa 35 Millionen Euro.

Börsianer betonten allerdings, dass die Aufwendungen als einmaliger Sondereffekt in der Bilanz letztlich entsprechend bereinigt würden. Nach erfolgreicher Umsetzung winkten dann positive Ergebnisbeiträge./ag/jha/

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