Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
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29.09.2026 10:47:38
AKTIEN IM FOKUS: KI-Werte ziehen an - US-KI-Gipfel und Anthropic-IPO im Blick
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Werte mit KI-Fantasie haben am Dienstag nach ihrem schwachen Wochenstart wieder angezogen. Die Titel von Infineon und Siemens Energy gehörten in diesem Zuge zu den besten DAX-Werten, während die Anteile von Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)), Aixtron (AIXTRON SE), JENOPTIK, Siltronic und Elmos (Elmos Semiconductor) im MDAX noch etwas stärker um bis zu 5 Prozent zulegten.
Neben den generell derzeit börsenbestimmenden Einflüssen durch die Ölpreise und die Anleiherenditen hieß es am Dienstag, der Fokus verlagere sich im Tech-Sektor auf ein KI-Gipfeltreffen im Weißen Haus. Auf dem sollen führende Branchenvertreter der Branche darüber diskutieren, wie der richtige Weg zwischen Innovation und Kontrolle in der Branche aussieht. An diesem Termin sollen neben US-Präsident Donald Trump und dem Tech-Visionär Elon Musk auch die Chefs des Chipriesen NVIDIA oder der KI-Plattform Anthropic teilnehmen.
Anthropic sorgt außerdem für Neuigkeiten in puncto Börsengang, der zuletzt in der Schwebe war. Berichten zufolge strebt das Unternehmen eine Börsenbewertung von über 2 Billionen US-Dollar an, was den bisherigen Rekordhalter SpaceX überbieten würde. Laut der LBBW sind aber besonders die geplanten Ausgaben mit 518 Milliarden US-Dollar "exorbitant" hoch, die Anthropic in den kommenden Jahren in KI-Infrastruktur stecken wolle./tih/mis
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