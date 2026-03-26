ArcelorMittal Aktie

ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.03.2026 10:18:38

AKTIEN IM FOKUS: Konjunktursorgen und Worthington Steel belasten Stahlbranche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überdurchschnittliche Kursverluste haben am Donnerstag die Aktien der Stahlbranche erlitten. thyssenkrupp fielen am Vormittag um 4,1 Prozent und Salzgitter um 4,4 Prozent. In Amsterdam verloren ArcelorMittal 2,7 Prozent. Papiere des Hamburger Kupferproduzenten Aurubis büßten sogar 5 Prozent ein.

Angesichts der Konjunktursorgen gerieten europaweit die zuletzt stark erholten Rohstoffwerte wieder unter Druck. Der Stoxx Europe 600 Basic Resources war mit fast 19 Prozent Minus in den vier Wochen Iran-Krieg zuvor besonders stark unter die Räder gekommen, nachdem er kurz vor dem Beginn noch einen Rekord erreicht hatte.

Ein Börsianer verwies ferner auf schwache Zahlen des US-Stahlerzeugers Worthington Steel. Im dritten Geschäftsquartal per Ende Februar fiel das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr kräftig auf nur noch rund 3 Millionen US-Dollar. Der Aktienkurs brach daraufhin nachbörslich um fast 13 Prozent ein.

Worthington Steel arbeitet gegenwärtig an einer Übernahme des Duisburger Stahlhändlers Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)). Dessen Aktienkurs gab leicht auf 11,90 Euro nach, liegt damit jedoch um gut 8 Prozent über den von Worthington Steel gebotenen 11 Euro je Aktie.

Anleger setzten offenkundig auf ein höheres Gebot des US-Unternehmens, sagte der Börsianer. Diese Spekulation werde durch die Tatsache genährt, dass Worthington Steel am 10. März die Mindestannahmeschwelle für eine Übernahme gesenkt hat. "Ab dem Tag stieg der Kurs von Klöckner & Co über den Kaufpreis von elf Euro", erklärte er./bek/ag/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ArcelorMittal

mehr Nachrichten

Analysen zu ArcelorMittal

mehr Analysen
09.03.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
11.02.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ArcelorMittal 44,67 -2,42% ArcelorMittal

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren abwärts. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen