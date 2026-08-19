Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|
19.08.2026 13:33:38
AKTIEN IM FOKUS: Moderna schnellen nach erfolgreicher Melanom-Studie nach oben
NEW YORK (dpa-AFX) - Eine erfolgreiche Studie von Moderna und Merck & Co (Merck) zu einem Melanom-Impfstoff könnte der Moderna-Aktie am Mittwoch zu einer Kurs-Rally auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren verhelfen. Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq schossen die Papiere um fast 60 Prozent auf knapp 100 US-Dollar nach oben. Das wäre das höchste Niveau seit Juli 2024. Die Papiere von Merck & Co gewannen vorbörslich sechs Prozent auf gut 143 Dollar.
Den Angaben der beiden Unternehmen zufolge reduziert der personalisierte Krebsimpfstoff Intismeran Autogene, kombiniert mit dem Krebsmedikament Keytruda von Merck & Co, das Wiederauftreten von Melanomen. Für moderne, mRNA-basierte Therapien wäre das ein wichtiger Meilenstein.
Die Experten von JPMorgan hatten die Therapie jüngst als das wichtigste Produkt in der Pipeline von Moderna bezeichnet. Mit ihr könne dem Unternehmen der Übergang von Impfstoffen gegen Atemwegserkrankungen in das Feld der Onkologie gelingen. Insgesamt steht der Ansatz derzeit in neun Studien gegen verschiedene Krebs-Indikationen und -stadien auf dem Prüfstand./bek/ag/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Moderna Inc
|
19.08.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Moderna steigen um 177 Prozent - Erfolgreiche Melanom-Studie (dpa-AFX)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|Moderna: Erfolgreiche Studie zu Hautkrebs-Impfstoff beflügelt Börsenkurs (Spiegel Online)
|
19.08.26
|Handel in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.08.26
|MÄRKTE USA/Entspannung am Anleihemarkt hebt Stimmung - Kursexplosion bei Moderna (Dow Jones)
|
19.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker (finanzen.at)
|
19.08.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Moderna mehr als verdoppelt nach erfolgreicher Melanom-Studie (dpa-AFX)
|
19.08.26
|Optimismus in New York: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Moderna Inc
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Merck Co.
|130,38
|11,51%
|Moderna Inc
|149,62
|175,19%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 331,09
|0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.