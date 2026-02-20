LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|
20.02.2026 10:16:39
AKTIEN IM FOKUS: Moncler mit Kurssprung - Luxuswerte fest
MAILAND (dpa-AFX) - Aktien von Moncler haben nach Zahlen am Freitag deutlich zugelegt. Zuletzt stieg der Kurs um knapp elf Prozent und erreichte den höchsten Stand im laufenden Jahr. Er liegt damit aber noch deutlich unter den Vorjahreshochs. Der Kurssprung sorgte auch für Rückenwind bei anderen Luxuswerten. LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) etwa kletterten um knapp drei Prozent.
Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank sprach von einem starken Schlussquartal des Herstellers hochpreisiger Daunenjacken. Auch der Jahresauftakt von Moncler sei vielversprechend verlaufen und liefere dem Luxussektor einen positiven Impuls.
Die Experten von Barclays lobten das Zahlenwerk der Italiener ebenfalls. Die Erwartungen seien deutlich übertroffen worden./mf/jha/
