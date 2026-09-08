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08.09.2026 09:10:38

AKTIEN IM FOKUS: Morgan Stanley wird selektiver - Infineon abgestuft

FRANKFURT/PARIS/NEW YORK (dpa-AFX) - Halbleiterwerte sollten am Dienstag nach einer Analyse von Morgan Stanley im Auge behalten werden. Besonders gilt dies für Infineon nach der Abstufung auf "Equal-weight" und für die US-Aktie Synopsys nach einem frischen "Overweight"-Votum. Für die Niederländer ASML (ASML NV) und BE Semiconductor bleiben die Experten Lee Simpson und Nigel van Putten zwar optimistisch, kappten aber ihre Kursziele.

Für die tags zuvor stark erholten Papiere von Infineon ging es im frühen Handel um bis zu 2,5 Prozent abwärts. Sie sind ein Opfer der von den Morgan-Stanley-Experten ausgerufenen Selektivität, die in der Branche jetzt angesagt sei. Sie bleiben zwar insgesamt optimistisch angesichts der KI-bedingt starken Nachfrage und einer immer breiteren zyklischen Erholung.

Der Markt für Arbeitsspeicher (DRAM) nähere sich aber einem Höhepunkt und die Bewertungsdiskrepanz in der Branche vergrößere sich zunehmend, so Simpson und van Putten. Bei Infineon sehen sie zunächst kaum noch Auftrieb für die Markterwartungen, auch wenn die strukturelle Chance durch Chips für KI-Rechenzentren grundsätzlich reizvoll bleibe. Sie gehen bei den Münchenern also an die Seitenlinie, liegen mit ihrem gesenkten Kursziel von 65 Euro aber immer noch über Xetra-Niveau. Große Kursrisiken signalisieren sie also nicht.

Bei Synopsys sehen sie derweil eine gute Chance und raten zum Übergewichten im Portfolio. Das US-Unternehmen ist spezialisiert auf Designautomatisierung für Größen wie NVIDIA und Co.

Synopsys-Aktien sind im vorbörslichen US-Handel gefragt, während Aktien von ASML und BE Semi an der Euronext Federn ließen./ag/bek/stk

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