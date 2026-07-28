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28.07.2026 08:29:40

AKTIEN IM FOKUS/Nach hohen Verlusten in Seoul: Aktien mit KI-Bezug schwach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Sorgen von Investoren über hohe Investitionen von Unternehmen in Künstliche Intelligenz (KI) haben am Dienstag Aktien mit Bezug zu KI belastet. Im vorbörslichen Handel verloren unter den DAX-Titeln Infineon 1,8 Prozent und Siemens Energy (Siemens Energy) 0,7 Prozent. Papiere von HOCHTIEF gaben um 0,7 Prozent nach. Der Baukonzern profitiert vor allem über die US-Tochter Turner vom Bau großer Rechen- und Datenzentren.

Die Aktien schlossen sich den hohen Kursverlusten von KI-Schwergewichten in Asien an. An der südkoreanischen Börse in Seoul sackten die Aktien des Speicherchip-Herstellers SK hynix um 13 Prozent ab. Papiere des Chip-Produzenten Samsung büßten ebenfalls 13 Prozent ein. Beide Aktien sind im Leitindex Kospi schwer gewichtet, was diesen um 11 Prozent nach unten drückte.

Indizes mit hohen Halbleiter-Gewichten wie der südkoreanische Kospi stürzten gerade ab, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Angst vor einer zu weit gelaufenen KI-Rally nehme zu. Börsenindizes, in denen KI-Aktien schwer gewichtet seien, gerieten dementsprechend unter Druck. Trotz des aktuellen Rückschlags liegt der Kospi 2026 immer noch über 40 Prozent im Plus.

Auch in der zweiten deutschen Börsenreihe traf es am Dienstagmorgen Aktien mit KI-Bezug. So fielen die Anteilsscheine von Herstellern von Anlagen zur Chipproduktion und entsprechenden Zulieferern. Aixtron (AIXTRON SE), JENOPTIK und Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) sanken um zwei bis vier Prozent. Auch die Papiere des niederländischen Anlagenbauers ASML (ASML NV) gerieten unter Druck./bek/ajx

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