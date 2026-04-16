SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
16.04.2026 11:15:38
AKTIEN IM FOKUS: Nasdaq und TSMC sorgen für gute Stimmung im Tech-Sektor
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung des europäischen Technologiesektors hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Der Stoxx 600 Technology Index stieg in der Spitze um 1,6 Prozent auf gut 877 Punkte, das war der höchste Stand seit Ende Februar. Zuletzt war sein Plus dann noch 1,5 Prozent groß.
Rückenwind kommt aus den USA und aus Taiwan. An der Technologiebörse Nasdaq war der Leitindex NASDAQ 100 im späten Handel auf ein Rekordhoch gestiegen.
Nach Börsenschluss in Taiwan veröffentlichte zudem der Halbleiterriese TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) Zahlen zum ersten Quartal, die deutlich besser ausfielen als erwartet. So übertraf der Nettogewinn des weltweit größten unabhängigen Chip-Auftragsfertigers die Markterwartung um 5,5 Prozent. Die auch an der New Yorker Börse gehandelten Papiere dürften dort am Donnerstag zulegen.
Experten führten für die guten Geschäftszahlen der Taiwanesen vor allem Künstliche Intelligenz (KI) ins Feld. "Die Nachfrage nach KI ist ein immer stärker werdender Umsatztreiber", schrieb Matt Britzman vom Vermögensverwalters Hargreaves Lansdown. Chip-Käufer mit dem Fokus auf KI sorgten zügig überall dort für ausgelastete Kapazitäten, wo die Nachfrage nach Chips nachlasse, etwa seitens von Smartphone-Herstellern.
Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters ASML (ASML NV) waren mit plus 1,5 Prozent vorne dabei im Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50, genauso wie der Tech-Investor Prosus. Die Aktien der europäischen Chipkonzerne Infineon und STMicroelectronics legten zwar zuletzt weniger deutlich zu, die Titel des Softwareriesen SAP (SAP SE) profitierten aber mit plus 2,3 Prozent von der Sektorstärke./bek/tih/nas
Nachrichten zu SAP SE
16.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.04.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|14.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|45,84
|2,82%
|Prosus N.V.
|42,63
|0,95%
|SAP SE
|150,42
|2,37%
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
|17,24
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.