AKTIEN IM FOKUS: Optimistischerer Umsatzausblick treibt Delivery Hero an

FRANKFURT/AMSTERDAM/LONDON (dpa-AFX) - Eine deutliche Erhöhung des Umsatzausblicks hat die zuletzt schwächelnden Aktien von Delivery Hero kräftig angeschoben. Das gab am Mittwoch auch den Anteilsscheinen von Konkurrenten positive Impulse. Experten sehen zudem die Quartalszahlen des Essenslieferdienstes über den Erwartungen, was das US-Analysehaus Bernstein Research zu der Frage veranlasste, warum das operative Ergebnisziel (Ebitda) nicht ebenfalls erhöht worden ist.

Nach einem Sprung bis auf 41,17 Euro gewannen Delivery Hero am Mittag noch 9,7 Prozent auf 40,89 Euro. Damit eroberten die Aktien die MDAX-Spitze und brachen auch aus der Handelsspanne der vergangenen Tage nach oben aus. Sie notieren nun oberhalb mehrerer wichtiger gleitender Durchschnittslinien, die als Indikatoren für die weitere Kursentwicklung gelten.

Dank der aktuellen Stabilisierung testen die Aktien zudem den Abwärtstrend seit Anfang Februar, der 2023 bisher zu einer negativen Jahresbilanz von knapp neun Prozent geführt hat. Damit gehört Delivery Hero zu den schwächsten Werten im Index der mittelgroßen Unternehmen, der in diesem Zeitraum um mehr als zwölf Prozent gestiegen ist. Einem deutlichen Chartausbruch steht nun nur noch das Zwischenhoch knapp unter 44 Euro von Anfang Juli entgegen.

Im Kielwasser von Delivery Hero schüttelten die Papiere der Wettbewerber Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) und Deliveroo zur Wochenmitte ebenfalls ihre jüngste Schwäche ab: Sie verteuerten sich in Amsterdam beziehungsweise London um gut zwei und 1,7 Prozent.

Sowohl das starke Umsatzwachstum als auch die Margen im zweiten Quartal hätten die Konsensschätzungen übertroffen, konstatierte Bernstein-Analyst William Woods. Er wunderte sich daher über die vorsichtige Haltung des Managements vor der Zahlenveröffentlichung und den nun lediglich bestätigten Ebitda-Ausblick. Für ihn stellt sich die Frage, ob der Grund dafür eine konservative Zielsetzung, der vom Unternehmen genannte Spielraum für mögliche weitere Reinvestitionen oder die Sorge wegen des harten Wettbewerbs etwa in Südkorea sei.

Andere Analysten attestierten Delivery Hero ebenfalls eine deutlich verbesserte Profitabilität. Dies lasse die beibehaltenen Ziele für das Ebitda und den Bruttowarenwert (GMV) konservativ erscheinen, schrieb Andrew Ross von der britischen Bank Barclays. Nun richte sich der Fokus auf die Geschäftsentwicklung im Juli, zu der das Unternehmen sich im Rahmen der um 14.00 Uhr MESZ beginnenden Analystenkonferenz äußern dürfte. Insgesamt habe Delivery Hero einen positiven Schritt nach vorn gemacht./gl/ag/mis