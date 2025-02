AKTIEN IM FOKUS: Redcare und DocMorris schwach - Wieder Angst vor Amazon

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Neue Sorgen vor mächtiger Amazon-Konkurrenz habe die Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) sowie DocMorris am Mittwochnachmittag kurz deutlicher unter Druck gesetzt. Redcare fielen zeitweise mit minus 4 Prozent wieder auf ihr Jahrestief zu. Zuletzt notierte sie wieder bei 115,50 Euro und damit knapp 3 Prozent im Minus. Für DocMorris ging es in Zürich um gut 2 Prozent abwärts.

Anlass dürfte der Kommentar des UBS-Experten Olivier Clavet zur Eröffnung des "Amazon Parafarmacia & Beauty" in der Mailänder City gewesen sein. Der Schritt selbst sei zwar relativ unbedeutend, die Lizenz und die Absicht, in Schönheits- und Körperpflegeprodukte zu expandieren, seien es aber nicht.

Redcare schlüssele den Anteil innerhalb der nicht-verschreibungspflichtigen Produkte zwar nicht auf, so Calvet. Das Geschäft mit Beauty and Personal Care (BPC) ist aus seiner Sicht aber ein wichtiger Ergebnistreiber./ag/mis