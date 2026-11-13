Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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13.11.2026 14:14:38

AKTIEN IM FOKUS: Rheinmetall fällt weiter - Bernstein: Verzögerung für F127?

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall haben am Freitag ihren monatelangen Abwärtstrend mit dem Fall auf das tiefste Niveau seit Februar 2025 fortgesetzt. Am Nachmittag verbuchten sie ein Kursminus von 2,4 Prozent bei 754,20 Euro. Seit dem Jahreshoch Mitte Januar bei 1966 Euro summiert sich die Verluste 2026 damit auf mehr als 60 Prozent.

Adrien Rabier vom US-Analysehaus Bernstein Research beschäftigte sich in einer aktuellen Studie mit dem Bundeswehr-Fregattenprojekt F127, nachdem der eigentlich Rheinmetall zugeschriebene Auftrag für F126-Fregatten im Juni gestoppt und eine Alternative des Konkurrenten TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) bestellt wurde.

Er glaube zwar noch an den F127-Auftrag für Rheinmetall, würde sich aber nicht wundern, wenn sich das Projekt verzögere oder der Umfang verkleinere, schrieb der Experte. Neben Rheinmetall ist auch TKMS an dem F127-Projekt beteiligt. Der TKMS-Aktienkurs sank am Freitag um 1,7 Prozent.

Alles in allem wären zwar die fundamentalen Einflüsse auf die beiden Unternehmen eher gering, im aktuellen Marktumfeld würde das aber keine große Rolle spielen. Die Aktienkurse könnten dann deutlich unter Druck kommen./edh/mis

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TKMS thyssenkrupp Marine Systems 75,70 -1,30% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

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