WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

23.01.2026 08:33:18

AKTIEN IM FOKUS: Rüstung im Fokus - Ukraine-Verhandlung und CSG-Börsengang

FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Rüstungswerte wie Rheinmetall, HENSOLDT und RENK sollten am Freitag im Auge behalten werden. Denn zum einen kommt Bewegung in die Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine. Und zum anderen steht an der Euronext in Amsterdam der Börsengang des tschechischen Rüstungskonzerns Czechoslovak Group (CSG) bevor, der eine zweistellige Milliardenbewertung erzielen könnte.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen am Freitag Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA über Frieden reden. Dies war in den Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Davos sowie des US-Sondergesandten Steve Witkoff im Kreml vereinbart worden. Es ist das erste Mal seit Wochen, dass Unterhändler der Kriegsparteien Russland und Ukraine damit wieder direkt miteinander sprechen.

Rüstungswerte reagieren üblicherweise negativ auf neue Verhandlungsansätze, auch wenn sich an der grundsätzlichen Bedrohungslage und der Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit Europas selbst bei einem Kriegsende in der Ukraine wenig ändern dürfte. Auch am Freitag wurden Aktien von Rheinmetall, Hensoldt und Renk vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate eher verkauft./ag/jha/

15.01.26 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

CSG Group 33,02 9,14%
HENSOLDT 87,20 5,31%
RENK 59,40 4,54%
Rheinmetall AG 1 829,00 3,68%

